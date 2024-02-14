Затопление "Цезаря Куникова": в Черном море у РФ остается 5 из 13 кораблей — ВМС

Дмитрий Плетенчук прокомментировал потопление БДК "Цезаря Куникова".
Главное управление разведки 14 февраля уничтожило большой десантный корабль РФ "Цезарь Куников". Поражение произошло в территориальных водах Украины возле Алупки благодаря морским дронам "Magura V5".
Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода" прокомментировал уничтожение корабля "Цезарь Куников".
Он отметил, что спецназовцы ГУР в очередной раз отработали по объекту – лишнему в Черном море.
По словам Плетенчука, после уничтожения "Цезаря Куникова" в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота "в строю" остается всего пять единиц.
Плетенчук также прокомментировал уничтожение корабля в день смерти советского офицера Цезаря Куникова, в честь которого названо судно.
"Может это неудача, не каждому Цезарю удается два раза умереть в один день", — резюмировал Дмитрий Плетенчук.
Читайте также:
- Потери должны быть существенными: ВСУ об уничтожении российского корабля "Цезарь Куников"
- Уничтожение корабля "Цезарь Куников": характеристики российского судна, фото
- В Крыму второй раз за день раздались взрывы: местные почувствовали взрывную волну