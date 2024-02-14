Затопление "Цезаря Куникова": в Черном море у РФ остается 5 из 13 кораблей — ВМС

Главное управление разведки 14 февраля уничтожило большой десантный корабль РФ "Цезарь Куников". Поражение произошло в территориальных водах Украины возле Алупки благодаря морским дронам "Magura V5".

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода" прокомментировал уничтожение корабля "Цезарь Куников".

Он отметил, что спецназовцы ГУР в очередной раз отработали по объекту – лишнему в Черном море.

По словам Плетенчука, после уничтожения "Цезаря Куникова" в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота "в строю" остается всего пять единиц.

Плетенчук также прокомментировал уничтожение корабля в день смерти советского офицера Цезаря Куникова, в честь которого названо судно.

"Может это неудача, не каждому Цезарю удается два раза умереть в один день", — резюмировал Дмитрий Плетенчук.

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