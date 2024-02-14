Лунин скромно прокомментировал свой яркий перфоманс в матче Лиги чемпионов против "РБ Лейпцига"

Украинский голкипер мадридского " Реала" Андрей Лунин дал комментарий после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "РБ Лейпцига".

25-летний украинец стал одним из героев выездного поединка с "быками". Андрей совершил 9 сейвов и сохранил ворота "сухими", чем помог "сливочным" одержать победу над немецким клубом со счетом 0:1.

Однако Лунин скромно отреагировал на свой мощный перфоманс, поблагодарив одноклубников за их сложную работу.

Также он высказал свое мнение по поводу эпизода с незасчитанным голом в собственные ворота, когда на старте встречи забитый мяч игрока "РБ Лейпцига" Беньямина Шешко был отменен из-за офсайда после просмотра видеоповтора (VAR) .

"Была тяжелая игра, очень требовательная. Очень доволен и благодарен команде за всю их трудную работу. Мы прошли это вместе. Мы одержали хорошую победу, наш моральный дух высок. Теперь переключаем внимание на следующую игру.

Всегда хочется улучшить ситуацию, то, как ты играл, или результат, но мы идем с победой и небольшим преимуществом. На "Бернабеу" будет другая игра, которая начнется с нуля. Мы сделали шаг в правильном направлении, но нужно продолжать двигаться.

В моменте с незасчитанным голом оппонент отталкивал меня, считаю, это можно интерпретировать как фол. Не знаю. После того как я выбил, игрок ударил с края штрафной площадки. Потом я сделал пару шагов вперед, потому что у меня не было времени вернуться на позицию, остался впереди, чтобы среагировать, если мяч вернется. Думаю, он зафиксировал это из-за офсайда", – цитирует Лунина официальный сайт "Реала".

Добавим, что авторитетные статистические порталы WhoScored и Sofascore назвали Лунина лучшим игроком матча против "РБ Лейпцига", поставив ему отметки 9,2 и 9,8 соответственно. Показатель голов, которые предотвратил украинец, составил 2,19.

Ответный матч между "Реалом" и "РБ Лейпцигом" состоится 6 марта на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

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