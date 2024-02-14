Лунін скромно прокоментував свій яскравий перфоманс у матчі Ліги чемпіонів проти "РБ Лейпцига"

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін дав коментар після першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "РБ Лейпцига".

25-річний українець став одним з героїв виїзного поєдинку з "биками". Андрій здійснив 9 сейвів і зберіг ворота "сухими", чим допоміг "вершковим" здобути перемогу над німецьким клубом з рахунком 0:1.

Однак Лунін скромно відреагував на свій потужний перфоманс, подякувавши одноклубникам за їхню складну роботу.

Також він висловив свою думку щодо епізоду із незарахованим голом у власні ворота, коли на старті зустрічі забитий м'яч гравця "РБ Лейпцига" Беньяміна Шешка було скасовано через офсайд після перегляду відеоповтору (VAR) .

"Була важка гра, дуже вимоглива. Дуже задоволений і вдячний команді за всю їхню важку роботу. Ми пройшли це разом. Ми здобули хорошу перемогу, наш моральний дух високий. Тепер перемикаємо увагу на наступну гру.

Завжди хочеться поліпшити ситуацію, те, як ти грав, або результат, але ми йдемо з перемогою та невеликою перевагою. На "Бернабеу" буде інша гра, яка почнеться з нуля. Ми зробили крок у правильному напрямку, але треба продовжувати рухатися.

У моменті з незарахованим голом опонент відштовхував мене, вважаю, це можна інтерпретувати як фол. Не знаю. Після того, як я вибив, гравець вдарив з краю штрафного майданчика. Потім я зробив пару кроків уперед, тому що у мене не було часу повернутися на позицію, залишився попереду, щоб мати змогу зреагувати, якщо м'яч повернеться. Думаю, він зафіксував це через офсайд", – цитує Луніна офіційний сайт "Реала".

Додамо, що авторитетні статистичні портали WhoScored та Sofascore назвали Луніна найкращим гравцем матчу проти "РБ Лейпцига", поставивши йому оцінки 9,2 та 9,8 відповідно. Показник голів, яким запобіг українець, склав 2,19.

Матч-відповідь між "Реалом" і " РБ Лейпцигом" відбудеться 6 березня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

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