Зеленский назвал первоочередное задание на следующую неделю

Главная задача следующей недели для украинских властей — это введение ЕС нефтяного эмбарго против России.

Кроме этого, по словам украинского президента, главными пунктами будут оружие и финансовая поддержка для Украины.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский в воскресенье, 15 мая.

"Завершается 81-й день нашей обороны и начинается еще одна неделя круглосуточной работы на Украине и на победу.

На этой неделе будет, как всегда, много международной активности, в которой я буду участвовать. Ключевое – это оружие и финансовая поддержка для Украины. Финансы не только для того, чтобы сохранять стабильность сейчас, но и уже начинать восстановление разрушенного Россию", — отметил Зеленский.

Украинский президент также подчеркнул, что "оккупанты должны ощущать повышение цены войны для них", а потому на следующей неделе будет продолжать работать над ужесточением санкций против РФ.

"Также работаем для усиления санкций против России. Нужно, чтобы партнеры еженедельно принимали решения, ограничивающие связи России с миром. Оккупанты должны ощущать повышение цены войны для них – чувствовать постоянно. Сейчас в первую очередь – это нефтяное эмбарго. Как бы в Москве ни пытались сорвать это решение, время зависимости Европы от российских энергоресурсов истекает. И это не изменить", — сказал глава государства.

Напомним, что в Конгрессе США заявили о неэффективности санкций против РФ.

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