Зеленский объяснил, для чего России прекращение огня в Черном море

Для Украины прекращение огня на море является еще одним шагом к окончанию войны.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что прекращение огня в Черном море, о котором договорились на переговорах в Саудовской Аравии, прежде всего важно для российской стороны.

Зачем Кремлю нужно такое перемирие, он объяснил в интервью иностранным СМИ во время своего пребывания в Париже в среду, 26 марта.

Украинский президент подчеркнул, что россияне уже давно не контролируют судоходный коридор в Черном море.

"Мы контролируем ситуацию в Черном море. Их [российская] черноморская часть – или на дне или они спрятаны… Они хотят просто прыгнуть в контроль, контроль продуктового коридора. Им это не удастся. Мы в этом абсолютно уверены", - сказал он.

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Владимир Зеленский добавил, что для Украины прекращение огня на море является еще одним шагом к окончанию войны и именно поэтому украинская сторона на это согласилась.

Напомним, по итогам встреч в Саудовской Аравии обнародованы два заявления. Одно – по результатам договоренностей между украинской и американской сторонами, и отдельное заявление – результат встречи американцев и россиян, немного отличающиеся.

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