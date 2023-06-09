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Зеленский провел заседание Ставки: что обсуждали

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Зеленский провел заседание Ставки: что обсуждали

Президент провел заседание Ставки верховного главнокомандующего / Фото: Associated Press

Все внимание сконцентрировано на действиях Сил обороны на передовой.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом он заявил во время своего обращения.

Он заявил, что во время заседания Ставки основное внимание было уделено ситуации на передовой.

"Доклады – командующие оперативными направлениями, Главком, ГУР, Министерство обороны, Минстратегпром, Министерство внутренних дел", — сообщил президент.

Зеленский отметил, что все внимание сконцентрировано на направлениях, где действия ВСУ нужны и где враг может потерпеть те или иные поражения.

"Наши оборонные действия, активные действия, наши достижения на передовой. Обсудили детально поставки и распределение боеприпасов, усиление нашей артиллерии и ПВО", — заявил глава государства.

"И отдельно – для наших воинов, для всех, кто в эти дни в особо тяжелых боях. Видим ваш героизм, и мы благодарны вам за каждую минуту вашей жизни – жизнь, которая действительно является жизнью Украины. Потому что настолько Украина свободна – насколько вы, наши воины, сильные. Столь Украина защищена – насколько вы, наши воины, результативны", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что танк Leopard 2А4, накануне, 8 июня, российские пропагандисты объявили уничтоженным, подорвался на мини, но он подлежит восстановлению.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины продвинулись на 1,2 километра.

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Дата публикации
Просмотры
127
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