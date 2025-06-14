Зеленский сообщил об успехах ВСУ на двух важных направлениях

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем докладе президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте значительное внимание уделил действиям украинских защитников на Сумщине и Покровском направлении.

Об этом сообщил президент Зеленский в своем вечернем обращении в субботу, 14 июня.

По его словам, из приграничных районов Сумской области украинским воинам удается выбивать российские войска.

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«Я благодарю за это все наши подразделения, которые действительно обеспечивают результаты. По итогам этих дней особой нашей благодарности заслуживают воины 225-го отдельного штурмового полка — именно за наступательные действия в приграничье Сумщины и освобождение, в частности, Андреевки», — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский отметил также 425-й отдельный штурмовой полк за успешные действия на Покровском направлении.

«Еще в боях в Донецкой области отличились 1-й отдельный штурмовой полк и 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада», — добавил он.

Президент также сообщил о хороших результатах 3-й штурмовой на Купянском направлении, и поблагодарил за смелость воинов 33-го отдельного штурмового полка, 47-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады ТрО, которые продолжают активные действия на территории врага — в Курской области РФ.

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Напомним, во время встречи с журналистами 14 июня президент Владимир Зеленский отметил, что враг пытался активно продвигаться на Сумском направлении, сделав это направление приоритетным вместе с Покровским.