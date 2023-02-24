Жданов назвал сильные стороны российской армии

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российская армия сильна своими ракетными войсками и артиллерией.

Такое мнение он высказал в интервью Обозревателю.

"В принципе это один род войск. Но ракетные войска потихоньку сдуваются, потому что количество расходуемых ракет намного превышает количество ракет, которое может выпустить промышленность", — сказал он.

По словам Жданова, из-за сокращения количества производства ракет в РФ количество ракетных ударов по украинской территории будет сокращаться.

Вместе с тем, эксперт описал будущее российской артиллерии. Он отмечает, что артсистем будут периодически выходить из строя. Более того, Москва не имеет другого выхода, чем вынимать старые боеприпасы и артиллерийские системы из складов.

Напомним, руководитель украинского ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорит, что агрессорка Россия производит за месяц 20 ракет. Именно поэтому снижается интенсивность обстрелов Украины.

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