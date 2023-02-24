Жданов назвав сильні сторони російської армії

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що наразі російська армія сильна своїми ракетними військми та артилерією.

Таку думку він висловив в інтерв'ю Обозревателю.

"В принципі це один рід військ. Але ракетні війська потихеньку здуваються, бо кількість ракет, які витрачаються, набагато перевищує кількість ракет, яку може випустити промисловість", - сказав він.

За словами Жданова, через скорочення кількості виробництва ракет в РФ кількість ракетних ударів по українській території буде скорочуватися.

Водночас експерт описав майбутнє російської артилерії. Він наголошує, що артсистеми періодично виходитимуть з ладу. Ба більше, Москва не матиме іншого виходу, ніж виймати старі боєприпаси та артилерійські системи зі складів.

Нагадаємо, керівник українського ГУР Міноборони Кирило Буданов каже, що агресорка Росія виробляє протягом місяця 20 ракет. Саме тому спадає інтенсивність обстрілів України.

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