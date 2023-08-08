Жители Мариуполя "задыхаются": люди столкнулись с проблемой в оккупации

Около 20% мариупольцев имеют аллергию на опасное растение, согласно данным до полномасштабной войны.
Жители оккупированного Мариуполя жалуются, что они "задыхаются" из-за аллергии на амброзию, с которой не борются местные коммунальные службы.
Об этом Мариупольский городской совет сообщил в Сети 8 августа.
Так, в пабликах мариупольцы сообщают о том, что коммунальщики не срезают сорняки. Среди них есть опасные растения, например амброзия, вызывающая аллергические реакции.
"Так, на 17 микрорайоне, возле школы №52 растения уже доходят до человеческого роста. Жители жалуются на то, что они "задыхаются". Однако местные службы не реагируют", – отмечается в сообщении горсовета.
В мэрии обратили внимание, что до полномасштабного вторжения около 20% жителей Мариуполя имели аллергию на амброзию и другие растения. Такие горожане находились под наблюдением семейных врачей или аллергологов. Коммунальные службы своевременно уничтожали опасные растения во всех районах города.
"Пока в оккупации получить профессиональное медицинское сопровождение – настоящая проблема. Поэтому люди могут получить осложнения из-за аллергии", – резюмировали в горсовете.
Напомним, недавно российские оккупанты в Мариуполе запретили учительницам приходить на работу с макияжем и окрашенными волосами. Заметим, это педагоги, которые перешли на сторону врага и будут обучать детей по российской программе.
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