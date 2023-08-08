Жители Мариуполя "задыхаются": люди столкнулись с проблемой в оккупации

Около 20% мариупольцев имеют аллергию на опасное растение, согласно данным до полномасштабной войны.

Жители оккупированного Мариуполя жалуются, что они "задыхаются" из-за аллергии на амброзию, с которой не борются местные коммунальные службы.

Об этом Мариупольский городской совет сообщил в Сети 8 августа.

Так, в пабликах мариупольцы сообщают о том, что коммунальщики не срезают сорняки. Среди них есть опасные растения, например амброзия, вызывающая аллергические реакции.

Также читайте Невиданная "роскошь": в Мариуполе оккупанты селят людей в общежития вместо обещанных квартир

"Так, на 17 микрорайоне, возле школы №52 растения уже доходят до человеческого роста. Жители жалуются на то, что они "задыхаются". Однако местные службы не реагируют", – отмечается в сообщении горсовета.

В мэрии обратили внимание, что до полномасштабного вторжения около 20% жителей Мариуполя имели аллергию на амброзию и другие растения. Такие горожане находились под наблюдением семейных врачей или аллергологов. Коммунальные службы своевременно уничтожали опасные растения во всех районах города.

"Пока в оккупации получить профессиональное медицинское сопровождение – настоящая проблема. Поэтому люди могут получить осложнения из-за аллергии", – резюмировали в горсовете.

Напомним, недавно российские оккупанты в Мариуполе запретили учительницам приходить на работу с макияжем и окрашенными волосами. Заметим, это педагоги, которые перешли на сторону врага и будут обучать детей по российской программе.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "В Мариуполе стычки, беспорядки, террор против людей и отравленные оккупанты | Петр Андрющенко"

Читайте также: