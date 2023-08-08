Жителі Маріуполя "задихаються": люди зіткнулися з проблемою в окупації

Близько 20% маріупольців мають алергію на небезпечну рослину, згідно з даними до повномасштабної війни.

Жителі окупованого Маріуполя скаржаться, що вони "задихаються" через алергію на амброзію, з якою не борються місцеві комунальні служби.

Про це Маріупольська міська рада повідомила в Мережі 8 серпня.

Так, у пабліках маріупольці повідомляють про те, що комунальники не зрізають бур’яни. Серед них є небезпечні рослини, як-от амброзія, яка викликає алергічні реакції.

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"Так, на 17 мікрорайоні, біля школи №52 рослини вже доходять людського зросту. Жителі скаржаться на те, що вони "задихаються". Проте місцеві служби не реагують", – зазначається в повідомленні міськради.

У мерії звернули увагу, що до повномасштабного вторгнення близько 20% жителів Маріуполя мали алергію на амброзію та інші рослини. Такі містяни перебували під наглядом сімейних лікарів чи алергологів. А комунальні служби своєчасно знищували небезпечні рослини у всіх районах міста.

"Наразі в окупації отримати професійний медичний супровід – справжня проблема. Тож люди можуть отримати ускладнення через алергію", – резюмували в міськраді.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти в Маріуполі заборонили вчителькам приходити на роботу з макіяжем та пофарбованим волоссям. Зауважимо, це ті педагогині, які перейшли на бік ворога і навчатимуть дітей за російською програмою.

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