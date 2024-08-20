Значительные потери РФ в войне против Украины: Генштаб сообщил новые данные

Противник не прекращает оказывать давление на наши войска и продвигаться вглубь территории Украины. Силы обороны продолжают бороться с захватчиками, нанося ему значительные потери. За сегодняшний день количество вражеских атак составляет 87.

Об этом говорится в сводке Генштаба 20 августа.

Где горячее всего

Активнее всего враг действует на Покровском направлении, где провел более трети всех атак.

Продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничные районы Сумщины. В частности, от обстрелов артиллерии пострадали населенные пункты Бачевск, Михайловское, Рясное и Покровка. Также враг дважды бил с РСЗО по Славгороду.

Сегодня на Харьковском направлении российские террористы шесть раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев. В настоящее время в Волчанске продолжается два боевых столкновения.

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы вблизи Петропавловки и в направлении Лозовой и Новоосиновой. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении вражеские подразделения, при поддержке авиации, не прекращают атаковать в районах Макеевки, Новосадового, Грековки и Дибровы. С начала суток на этом направлении украинские воины отразили уже девять вражеских атак. Ситуация контролируется.

Продолжаются бои на Северском направлении, противник атакует вблизи Верхнекамянского, Выемки и Переездного, оккупанты четыре раза пытались прорвать нашу оборону, сбросили на Серебрянку и Верхнекамянское семь авиационных бомб.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия вблизи Ивановского и Клещиевки. Также нанесли удары неуправляемыми авиаракетами в район Григоровки и по Часовому Яру.

На Торецком направлении количество вражеских атак в настоящее время составляет 14. Сегодня враг атакует возле населенных пунктов Нью-Йорк, Нелиповка, Торецк и Железное. Наши защитники дают достойный отпор противнику, 13 боестолкновений уже завершено, продолжается бой. Авиация агрессора нанесла удары по населенному пункту Дружба неуправляемыми авиаракетами, по Торецку и Нелиповке – одиннадцатью КАБами.

Наибольшее количество боестолкновений насчитывается на Покровском направлении. Так, с начала суток оккупанты предприняли уже 34 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Скучного и атаковали в сторону Зеленого Поля. Силы обороны сдерживая враждебный напор, уже отразили 24 атаки противника, десять боеприкосновений еще продолжаются.

На Кураховском направлении захватчики семь раз атаковали наши подразделения, пытались продвинуться вблизи Константиновки, Красногоровки и Карловки.

На Времивском направлении захватчики один раз безуспешно атаковали позиции украинских войск.

На Ореховском направлении попали под удары КАБами Новояковловка и Новопавловка, неуправляемыми авиаракетами — Новоандреевка и Лобковое. При этом вражеские подразделения пытались продвинуться в направлении Новоданиловки безуспешно.

На Приднепровском направлении наши защитники отразили две вражеские атаки.

Напомним, ситуация на Покровском направлении фронта тяжелая, бои там почти не прекращаются. Оккупанты приближаются к Покровску. Впрочем, это не значит, что уже завтра город будет оккупирован, ведь Силы обороны пытаются сдерживать россиян на подходах к украинским позициям.

Главное за 19 августа: эвакуация из Покровска, наступление на Курщине, новая помощь от Дании

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