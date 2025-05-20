Авто, которые служат десятилетиями: 10 самых надежных подержанных моделей

Автомобиль Lexus / © Pixabay

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Выбор авто с пробегом — это всегда риск. Но есть модели, владельцы которых годами не видят мастерских. Именно их определила британская организация Which? , которая в 2025 году опросила более 60 тыс. водителей. Результат — рейтинг подержанных автомобилей, которые демонстрируют максимальную надежность даже после 10 и более лет на дорогах.

Об этом сообщается на сайте Which?

Исследование подтверждает: новизна — не гарантия надежности. Многие современные авто имеют избыточную электронику, которая часто выходит из строя даже при небольшом пробеге. Зато старые, более простые модели, которые прошли регулярное техобслуживание, могут служить десятилетиями без серьезных проблем.

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Абсолютный лидер — Lexus CT Hybrid (2011-2020)

Этот гибрид оказался самым надежным среди всех. Автомобили Lexus CT Hybrid возрастом более 10 лет не имели ни одной серьезной поломки. Лишь 13% владельцев сообщили о мелких неисправностях.

Ремонт обычно занимал всего один день, тогда как средний показатель для авто этого возраста — около 4,5 дня.

Mazda MX-5 (2005-2015)

Культовый родстер поразил не только дизайном, но и полным отсутствием серьезных поломок за последний год. Надежность — одна из причин, почему эта модель до сих пор так популярна.

Lexus RX Hybrid (2009-2015)

Комфортный кроссовер, который прославился своей долговечностью среди гибридов. Хороший пример того, что сочетание премиума и надежности — вполне реально.

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Другие модели, попавшие в топ:

Honda Jazz (2008-2015) — качественный хэтчбек с долговечным двигателем.

Skoda Citigo (2012-2019) — бюджетный городской вариант с низкими затратами на содержание.

BMW X1 (2009-2015) — приятная неожиданность рейтинга, получивший стабильную четырехзвездочную оценку.

Suzuki Swift (2010-2016) — доступный и выносливый хэтч для города.

Toyota Yaris (2011-2020) — идеальная модель для ежедневных поездок.

Suzuki Alto (2009-2014) — маленький, но очень надежный представитель своего класса.

Toyota Auris (2012-2019) — надежный хэтчбек, не требующий частых ремонтов.

Что общего у этих авто?

Простая конструкция — меньше электроники, меньше шансов на поломки.

Регулярное обслуживание — ключ к долголетию авто.

Экономичность — многие модели имеют небольшие или гибридные двигатели, что снижает расходы на топливо и обслуживание.

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Как выбрать надежное авто?

Не гонитесь за модным дизайном или годом выпуска. Важнее — репутация модели, наличие сервисной истории и уровень сохранности. Автомобили из этого рейтинга доказывают: даже после 10-15 лет они могут быть отличным выбором для тех, кто ценит стабильность и финансовую предсказуемость.

Напомним, ранее американское издание HotCars составило свой рейтинг самых надежных авто с пробегом. В него вошли 12 марок из Европы, Японии и США.

К слову, компания carVertical провела исследование и назвала марки авто в Украине, которые обычно имеют «чистую» историю, и те, которые имеют записи, ставящие под сомнение их стоимость.