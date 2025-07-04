Что не стоит ставить в авто: антирейтинг аксессуаров от эксперта

Автомобиль / © Pixabay

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Современный рынок автомобильных аксессуаров полон товаров, обещающих удобство, комфорт и стиль. Но не все из них неопасны. Некоторые популярные автотовары могут не только не принести пользы, но и представлять реальную угрозу для водителя и пассажиров.

Об этом пишет Sun.News.

Фальшивые заглушки для ремней безопасности. Эти пластиковые фишки блокируют сигнализацию незастегнутого ремня безопасности. Их часто покупают те, кому надоело, что авто «пищет». Однако эти «удобства» могут стоить жизни. В случае аварии ремень не сработает и человек не получит защиты.

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Эксперт отмечает: ни одно удобство не стоит такой цены.

Нелегальная или несертифицированная тонировка. Внешне такая тонировка может казаться стильной и полезной, но на самом деле она часто ухудшает обзор водителя. Это особенно опасно в темное время суток или в условиях дождя.

Нарушение углов осмотра — одна из распространенных причин ДТП.

Дефлекторы капота. Пластиковые накладки на край капота часто рекламируются как способ улучшить аэродинамику или защитить кузов. На самом деле они не приносят существенной пользы, зато могут вызвать накопление влаги.

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«Из-за постоянной влаги металл под дефлекторами быстро ржавеет», — отмечает эксперт.

Объемные аромадиффузоры и игрушки в салоне. На первый взгляд — безобидная безделушка. Но при резком торможении или аварии любой незафиксированный предмет превращается в снаряд. Большие аромадифузоры, украшения на торпедо или под зеркалом — это не просто неудобство, а опасность.

Рекомендация: минимизируйте предметы в салоне или надежно закрепляйте их.

Несовместимые с моделью коврики На первый взгляд — мелочь, но это одна из самых распространенных причин аварий с потерей управления.

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Напомним, в погоне за удобством водители используют переходники в прикуривателе для зарядки гаджетов. Это обычное дело: смартфон всегда под рукой, заряжание идет — вроде бы все хорошо. Но специалисты предупреждают: такая экономия может обернуться дорогостоящим ремонтом и серьезными проблемами с электричеством автомобиля.