Почему водителям не стоит использовать прикуриватель для зарядки телефона

Заряд смартфона у авто / © 24 канал

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Часто в погоне за удобством водители используют переходники в прикуриватель для зарядки гаджетов. Это привычное дело: смартфон всегда под рукой, зарядка идет — вроде бы все хорошо. Но специалисты предупреждают: такая экономия может обернуться дорогим ремонтом и серьезными проблемами с электричеством автомобиля.

Об этом пишет UaMotors.

Начнем с главного: прикуриватель не рассчитан на длительное использование в качестве источника питания для электроники. Большинство неоригинальных адаптеров изготовлены из дешевых материалов, которые не выдерживают перепадов температуры и нагрузки. Их внутренняя схема часто не имеет ни фильтров, ни стабилизаторов напряжения. Это приводит к тому, что при каждом включении или выключении двигателя на гаджет подается ток с пиками, которые вредят аккумулятору телефона.

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Систематическое использование таких устройств приводит к деградации батареи гаджета, появлению проблем с запуском авто и даже к потенциальному воспламенению. Особенно если вы оставляете адаптер подключенным надолго — даже без подключенного устройства. Некоторые модели продолжают потреблять ток, нагреваясь и провоцируя утечку электроэнергии.

Обратите внимание и на еще один момент: перегрев проводки. Если ваш переходник плохо контактирует или имеет дефект, ток проходит с повышенным сопротивлением, что вызывает локальный перегрев. В худших случаях — это причина короткого замыкания или даже возгорания.

Прикуриватель — не зарядная станция, для зарядки гаджетов лучше использовать либо сертифицированные адаптеры, либо штатные USB-разъемы автомобиля, предусмотренные заводом-изготовителем.

Напомним, многие водители даже не задумываются, к чему могут привести некоторые «невинные» привычки, такие как перевозка ноутбука прямо на заднем сиденье автомобиля, сброшенная возле педалей обувь или вождение с жесткой заколкой в волосах. В аварийной ситуации все предметы, которые есть в салоне автомобиля могут превратиться в опасные снаряды или смертельное оружие.

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