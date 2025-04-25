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ТСН в социальных сетях

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Категория
Новости
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Топ-10 подержанных авто, которые быстрее всего дешевеют в 2025 году

Некоторые подержанные автомобили в 2025 году потеряли до 17% стоимости — эксперты назвали топ-10 моделей.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Топ-10 подержанных авто

BMW

Хотя быстро дешевеющие авто кажутся выгодной покупкой, на самом деле они могут оказаться ловушкой. Их стоимость продолжает падать, что делает их невыгодными для перепродажи.

Об этом сообщил портал iSeeCars.

По данным iSeeCars, в 2025 году больше всего подешевели следующие модели:

  1. Tesla Model S (-17,2%)

  2. Porsche Taycan (–15,1%)

  3. Ford Explorer Hybrid (–14,1%)

  4. BMW 5 Series Hybrid (–13,9%)

  5. Tesla Model Y (–13,1%)

  6. Maserati Levante (-11,5%)

  7. Mercedes-Benz AMG GT (-11,1%)

  8. Tesla Model 3 (–10,9%)

  9. Jeep Gladiator (-10,7%)

  10. Hyundai Kona Electric (-10,6%)

Ранее мы сообщали, как получить водительское удостоверение на мотоцикл.

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