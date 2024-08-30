Аграрии Киевщины "вырастили" гигантский тризуб на поле подсолнухов

Для создания изображения государственного герба и надписи "Слава Украине" было использовано более 300 тысяч семян.
Аграрии Киевщины на поле подсолнухов создали патриотическую композицию, которая занимает более шести гектаров. С помощью специальной компьютерной программы поле было усеяно таким образом, чтобы на нем появилось изображение тризуба и надпись "Слава Украине". Для ее создания было использовано более 300 тысяч семян подсолнечника.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
В аграрной компании говорят, что это уже их третий рекорд. Каждый раз они несколько изменяют изображение и его масштабы.
Такую традицию будут продолжать и дальше, поскольку этот рекорд является не только проявлением патриотизма, но и свидетельствует о развитии аграрных технологий.
По словам директора Международного центра по точному земледелию Ярослава Бойко, такие технологии применяют для того, чтобы более эффективно использовать ресурсы – сеять семена или вносить удобрения.
“Конечная цель – это оптимизация, повышение урожайности, повышение экономики. А тризуб и "слава Украине" — это символизирует нашу национальную гордость, патриотизм и любовь к Украине", — отметил он.
Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова подчеркнула, что этот рекорд важен, ведь показывает, что, несмотря на войну, украинские аграрии работают и выращивают высокие урожаи.
"Конечно, не может не поразить то, что мы увидели с высоты птичьего полета. Съемки велись коптером и замеры велись коптером... Если бы можно было летать на самолетах, то все бы пассажиры видели эту надпись и всем было бы приятно”, — отметила она.
Напомним, украинские аграрии надеются собрать в этом году достаточное количество зерна и масличных культур, чтобы украинцы были обеспечены продовольствием. Урожая хватит также для экспорта.
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