Аграрії Київщини “виростили” гігантський тризуб на полі соняхів

Щоб створити зображення державного герба та напису "Слава Україні" було використано понад 300 тисяч насінин.

Аграрії Київщини на полі соняхів створили патріотичну композицію, яка займає понад шість гектарів. За допомогою спеціальної комп’ютерної програми поле було засіяно таким чином, щоб на ньому з’явилося зображення тризуба та напис "Слава Україні". Для її створення було використано понад 300 тисяч насінин соняшника.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В аграрній компанії кажуть, що це вже їхній третій рекорд. Щоразу вони дещо змінюють зображення і його масштаби.

Таку традицію будуть продовжувати й надалі, оскільки цей рекорд є не лише виявом патріотизму, але й свідчить про розвиток аграрних технологій.

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За словами директора Міжнародного центру з точного землеробства Ярослава Бойка, такі технології застосовують для того, щоб більш ефективно використовувати ресурси - сіяти насіння чи вносити добрива.

“Кінцева мета - це оптимізація, підвищення урожайності, підвищення економіки господарювання. А тризуб і “слава Україні” - це символізує нашу національну гордість, патріотизм і любов до України”, - зауважив він.

Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова наголосила, що цей рекорд важливий, адже показує, що, попри війну, українські аграрії працюють і вирощують високі врожаї.

“Звичайно, не може не вразити те, що ми побачили з висоти пташиного польоту. Зйомки велися коптером і заміри велися коптером... Якби можна було літати на літаках то всі би пасажири бачили цей напис і всім було би приємно”, - зазначила вона.

Рекордний тризуб та напис "Слава Україні" із поля соняхів!

Нагадаємо, українські аграрії сподіваються зібрати цього року достатню кількість зерна та олійних культур, щоб українці були забезпечені продовольством. Урожаю вистачить також для експорту.

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