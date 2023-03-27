Черный дым над Троещиной: что происходит

В социальных сетях сообщают о взрыве.
На столичной Троещине вспыхнул пожар. Черный столб дыма виден даже с правого берега Киева. Очевидцы сообщают, что пламя загорелось в частном секторе.
"Загорелся сарай в частном секторе в Деснянском районе на улице Суворова. Пожар уже локализован", — сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киева.
Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Также в ГСЧС не подтверждают информацию о взрыве, который слышали очевидцы пожара.
Напомним, утром 27 марта в Киеве произошло смертельное ДТП на улице Елены Телиги. Легковушка Ford влетела в дерево, водитель погиб на месте. Машину смяло от удара.
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