Черный дым над Троещиной: что происходит

В социальных сетях сообщают о взрыве.

На столичной Троещине вспыхнул пожар. Черный столб дыма виден даже с правого берега Киева. Очевидцы сообщают, что пламя загорелось в частном секторе.

"Загорелся сарай в частном секторе в Деснянском районе на улице Суворова. Пожар уже локализован", — сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киева.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Также в ГСЧС не подтверждают информацию о взрыве, который слышали очевидцы пожара.

Напомним, утром 27 марта в Киеве произошло смертельное ДТП на улице Елены Телиги. Легковушка Ford влетела в дерево, водитель погиб на месте. Машину смяло от удара.

Комендантский час в столице с 26 марта: изменения графика

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