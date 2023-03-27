Чорний дим над Троєщиною: що відбувається

В соціальних мережах повідомляють про вибух.
На столичній Троєщині спалахнула пожежа. Чорний стовп диму видно навіть з правого берега Києва. Очевидці повідомляють, що полум'я спалахнуло в приватному секторі.
"Загорівся сарай у приватному секторі в Деснянському районі на вулиці Суворова. Пожежу вже локалізовано", - повідомили ТСН.ua в ДСНС Києва.
Чи є постраждалі, поки не відомо. Також в ДСНС не підтверджують інформацію щодо вибуху, який чули очевидці пожежі.
Нагадаємо, зранку 27 березня в Києві сталася смертельна ДТП на вулиці Олени Теліги. Легковик Ford влетів у дерево, водій загинув на місці. Машину зім'яло від удару.
Читайте також: