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Чорний дим над Троєщиною: що відбувається

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
Дата публікації
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522
Час на прочитання
1 хв
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Чорний дим над Троєщиною: що відбувається

Скриншот / Відео з відкритих джерел

В соціальних мережах повідомляють про вибух.

На столичній Троєщині спалахнула пожежа. Чорний стовп диму видно навіть з правого берега Києва. Очевидці повідомляють, що полум'я спалахнуло в приватному секторі.

"Загорівся сарай у приватному секторі в Деснянському районі на вулиці Суворова. Пожежу вже локалізовано", - повідомили ТСН.ua в ДСНС Києва.

Чи є постраждалі, поки не відомо. Також в ДСНС не підтверджують інформацію щодо вибуху, який чули очевидці пожежі.

Нагадаємо, зранку 27 березня в Києві сталася смертельна ДТП на вулиці Олени Теліги. Легковик Ford влетів у дерево, водій загинув на місці. Машину зім'яло від удару.

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Перегляди
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