День сержанта: как в Украине тренируют "универсальных солдат"

Подготовка сержантов в Украине

День сержанта Вооруженных сил введен еще в 2019 году.

«Универсальные солдаты» — так еще называют сержантов, потому что те выполняют не только боевые задачи на линии фронта, но и могут взять на себя командование. Также отвечают за обеспечение солдата и его подготовку. На данный момент сержантский корпус Вооруженных сил Украины насчитывает более 250 тысяч сержантов и старшин различных родов и видов войск.

Съемочная группа ТСН посетила тренировочный центр и воочию увидела, как тренируют самих сержантов.

День сержанта — 18 ноября страна отмечает уже шестой год. Соответствующий указ президента был подписан в 2019 году. Как готовят сержантский состав, где они учатся — чтобы узнать ТСН посетила Десантно-штурмовых войск. Это — 204 центр подготовки. Сержантов здесь готовят по двум программам «Инструктор базового уровня» и «Курс лидерства среднего уровня».

«Подготовка главного сержанта взвода, главного сержанта роты происходит под тремя модулями. 1 — базируется на лидерских качествах сержанта; 2 — мало сержант-лидер, главное также сержант-наставник — это инструкторский модуль, где личный состав сержантского корпуса учится, каким образом правильно организовывать личный состав и соответственно улучшает свои методики выполнения, которые мы применяем в учебном центре; 3 модуль — это то, каким образом сержанты отрабатывают отдачу боевого приказа», — говорят там.

В этом центре отмечают — все их сержанты имеют боевой опыт и приходят учиться по рекомендации командиров.

Учебный батальон подготовки сержантского состава 199 учебного состава ДШВ. Здесь можно пройти курс по повышению квалификации по огневой и тактической подготовке, который длится 30 дней.

Здесь командиры штурмовых отделений могут быть и инструкторами и обучать друг друга. Ведь тренируют свое методическое мастерство — сержант должен тренировать и отдавать приказы своим подчиненным. Этот курс длится 33 дня. В целом инструкторы подчеркивают, что кроме реального опыта ведения боевых действий, они также делают акцент на требованиях войны — регулярно адаптируют свою программу под реалии того, что нужно на фронте.

