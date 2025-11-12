Действительно ли из приграничья Одесщины исчезли все мужчины: подробности

Мэр города Вилково в Одесской области Матвей Иванов рассказал, действительно ли там не осталось мужчин / © ТСН

На днях известное американское издание New York Times сообщило, что в городе Вилково в Одесской области якобы практически исчезли мужчины. Кроме того, по данным этого СМИ, ссылающегося на слова городского головы Матвея Иванова, в мэрии якобы он является единственным оставшимся мужчиной, а из 700 рыболовов-мужчин по состоянию на данный момент в городе осталось только 70.



ТСН.ua пообщался непосредственно с главой этого города Матвеем Ивановым и выяснил, действительно ли в городском совете и городе исчезли мужчины из-за мобилизации, которая продолжается в Украине.



Мобилизация в городе Вилково: о чем сказал городской голова

«Опубликованная цитата о том, что в мэрии не осталось мужчин, кроме меня, не соответствует действительности. Когда меня спрашивали, я ответил, что наши коммунальные учреждения — это школы, детские сады и больницы. Традиционно там работают женщины. И раньше, и сейчас. В городском совете тоже почти все — женщины. Практически, а не все. Это важно. Я не единственный мужчина в мэрии. Рядом со мной работают землеустроитель, заместитель и другие специалисты. Из Вилково, как и по всей стране, многие мужчины пошли защищать Украину, и мы безгранично гордимся каждым. Конечно, отток мужчин создает нагрузку на женщин. Они содержат семьи, экономику города и волонтерский фронт. Но это цена, которую мы платим за свободу, а не признак упадка», — сообщил нам лично Матвей Иванов.



И продолжил: «Потом меня спросили о рыболовстве. Те масштабы, которые были до пандемии COVID-19, до полномасштабного вторжения — их нет. К примеру, много лет назад прекратил работу рыбзавод. 700 рыболовов действительно было, но в советские времена. А уже пять лет назад было 130-140 рыбаков. То есть цифра 700 вырвана из контекста».



«Мне также задавали вопросы касательно уклонистов, касательно вероятного переплытия ими границы. Вилково — это прежде всего наша естественная крепость. Ландшафт и пограничный статус усложняют любые попытки незаконного пересечения границы. Сейчас речь идет о водном препятствии длиной 800 метров с большим течением. Да, частные случаи незаконного пересечения могут быть. Вероятно, кто-то рискует, но это не система или основная тема жизни города. Местные жители — настоящие патриоты и город помогает ВСУ средствами, как только есть возможность», — говорит он.



В заключение городской голова отметил, что называть Вилково «заброшенным рыболовным портом» — несправедливо. «Несмотря на войну, город живет, работает и развивается. Мы украинская Венеция с богатой историей, а не заброшенный край», — резюмировал Матвей Иванов.