Выезд мужчин 18-22 лет за границу: эксперт объяснил, как это повлияет на мобилизацию

Эксперт объяснил, как выезд молодежи повлияет на мобилизацию

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что из-за выезда мужчин в возрасте 18-22 лет за границу Украина теряет мобилизационныйресурс.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Эксперт считает, что решение правительства было ошибкой.

«Я отношусь негативно к этому. Считаю, что это была ошибка. Мы не только теряем потенциальный человеческий ресурс, который мог бы стать потенциальным защитником. Мы теряем профессиональный ресурс, который бы платил налоги и поддерживал бы экономику. Я более, чем уверен, что большая часть тех, кто выезжает, эта возрастная категория, — они не вернутся», — предполагает Коваленко.

