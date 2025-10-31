ТСН в социальных сетях

Выезд мужчин 18-22 лет за границу: эксперт объяснил, как это повлияет на мобилизацию

Александр Коваленко объяснил, как разрешение молодежи на выезд за границу повлияет на мобилизацию.

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что из-за выезда мужчин в возрасте 18-22 лет за границу Украина теряет мобилизационныйресурс.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Эксперт считает, что решение правительства было ошибкой.

«Я отношусь негативно к этому. Считаю, что это была ошибка. Мы не только теряем потенциальный человеческий ресурс, который мог бы стать потенциальным защитником. Мы теряем профессиональный ресурс, который бы платил налоги и поддерживал бы экономику. Я более, чем уверен, что большая часть тех, кто выезжает, эта возрастная категория, — они не вернутся», — предполагает Коваленко.

Больше читайте в статье: Через 8 недель Россия может стянуть новую армию: как изменится мобилизация в Украине

