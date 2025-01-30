"Думал, что сдохну": пленный оккупант неожиданно обратился к россиянам

Попавший в плен в Украине российский военный обратился к своим соотечественникам. Более того, он рассказал, что делают с новичками свои же российские военные. Рассказал оккупант и о том, как его спасли бойцы "Азова". Он был поражен, что его не добили, а наоборот сделали все, чтобы спасти жизнь и даже накормили шашлыком и угостили чаем с печеньем. Также в украинский плен попали и бойцы из КНДР. Что они говорят и какое у них будущее читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

"Это не наша война"

Басалаев Владимир Михайлович 1966 года рождения, проживавший в Кемеровской области, имеет военную специальность "повар". Должен был кашу варить, а по итогу, свои же бросили его на штурм. И не пожалуешься никому, потому что по приезде в российское "расположение" у всех забирают телефоны и ломают сим-карты, чтобы не могли никому звонить.

Говорит, что это был его первый и последний штурм, во время которого он оказался под завалами. Где-то сутки лежал, пока его не нашли бойцы "Азова". А если бы не нашли, так и гнил бы под завалами, рассказал военнопленный.

"Большое спасибо, что они меня вытащили. Я сутки почти пролежал в позе эмбриона. Я думал, что сдохну. "Азов" вытащил", — рассказал пленный.

Россиянин добавил, что об "Азове" раньше слышал по телевизору. Говорит, из всех российских зомби-ящиков кричат, что это головорезы, садисты и так далее. А в сущности "Азов" его и накормил, и напоил, и накурил.

"Только по телевизору [слышал об "Азове" – ред.]. Всякую чушь, что типа и садисты и так далее. Издеваются. Я скажу как есть. Ребята, которые взяли меня в плен, спасли меня, они меня привезли в другое место. Там меня допросили. Спросили: курить хочу. Я говорю: хочу. Говорят: кури. Дали мне. Поесть дали. Шашлык ел я, печенье, чай горячий пил. Отнеслись ко мне хорошо. Потом меня передали дальше. И там встретили хорошо. Помыли меня. Переодели

Более того, Басалаев обратился к своим соотечественникам и заверил, что россиянам нечего делать на украинской земле.

"Пацаны, россияне! Это не наша война. Не думайте себе, не накручивайте себя. Вам будут хорошо петь в креслах военкоматовских – не верьте. Это война не наша, и здесь делать нечего. Хорошо, что мне повезло, что я в плену. А так бы гнил где-нибудь на украинской земле. Этого не нужно. Не ходите. И всем говорите. Нечего здесь делать вам, абсолютно", – призвал пленный россиянин соотечественников.

Пленные корейцы в Украине

Недавно украинские защитники взяли в плен бойцов из Северной Кореи. ВСУ удалось выполнить эту задачу вопреки тому, что РФ убивает раненых на поле боя, а сами северокорейские военные предпочитают совершить самоубийство, чем сдаться украинцам. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из 12 тысяч военных КНДР, которых отправили в РФ воевать против Украины, уже убиты или ранены 3800 человек.

В СБУ и ССО сообщили о двух военных КНДР, один из которых 9 января 2025 года был захвачен бойцами тактической группы №84 ССО, а другой – воинами-десантниками ВСУ. Сразу после пленения иностранцам оказали всю необходимую медицинскую помощь, как это предусмотрено Женевской конвенцией.

В настоящее время пленные находятся в Киеве и содержатся в надлежащих условиях, отвечающих требованиям международного законодательства. Один из них отмечает, что ехал якобы на учения, а не на войну против Украины.

Другой военнопленный подтвердил показания своего "напарника". Часть ответов на вопросы он давал в письменном виде, поскольку у него травмирована челюсть. По предварительным данным, он 1999 года рождения, а в армии КНДР служит с 2016 года в должности снайпера-разведчика.

В частности один из пленных заверил, что он до момента допроса не знал, что находится в Украине или что воевал с украинцами. Он утверждал, что их везли "на учения". Пленный рассказал, что 3 января их отправили в наступление. Он видел, как многие его земляки были убиты в бою.

Один из пленных (тот, у кого сломана челюсть) объяснил кивками, что хочет вернуться домой, в КНДР. Другой заверил, что хочет жить в Украине, если ему дадут шанс остаться.

"Те из корейцев, кто изъявит желание приближать мир через распространение корейской правды об этой войне, получат такую возможность", – заверил президент Украины.

Также Владимир Зеленский обратился к диктатору КНДР Ким Чен Ыну и выразил готовность отдать ему его людей, если тот в свою очередь уговорит Путина вернуть украинских пленных.

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