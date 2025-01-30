"Думав, що здохну": полонений окупант несподівано звернувся до росіян

Російський військовополонений сказав співвітчизникам, що "це не наша війна".

Російський військовий, який потрапив у полон в Україні, звернувся до своїх співвітчизників. Ба більше, він розповів, що роблять з новачками свої ж російські військові. Розповів окупант і про те, як його врятували бійці "Азова". Він був вражений, що його не добили, а навпаки, зробили все, щоб врятувати життя, і навіть нагодували шашликом та пригостили чаєм з печивом. Також в український полон потрапили й бійці з КНДР. Що вони кажуть та яке у них майбутнє – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

"Це не наша війна"

Басалаєв Володимир Михайлович, 1966 року народження, який проживав у Кемеровській області, має військову спеціальність "кухар". Мав кашу варити, а в підсумку свої ж кинули його на штурм. І не поскаржишся нікому, бо після приїзду в російське "розташування" у всіх забирають телефони та ламають сім-картки, щоб не могли нікому телефонувати.

Каже, що це виявився його перший і останній штурм, під час якого він опинився під завалами. Десь добу лежав, доки його не знайшли бійці "Азова". А якби не знайшли, так би і гнив під завалами, розповів військовополонений.

"Дуже дякую, що вони мене витягли. Я добу майже пролежав у позі ембріона. Я думав, що здохну. "Азов" витяг", – розповів полонений.

Росіянин додав, що про "Азов" раніше чув по телевізору. Каже, з усіх російських зомбі-ящиків кричать, що це головорізи, садисти й таке інше. А, власне, "Азов" його і нагодував, і напоїв, і дав покурити.

"Тільки по телевізору [чув про "Азов" – ред.]. Будь-яку нісенітницю, що типу і садисти. й таке інше. Знущаються. Я скажу, як є. Хлопці, які взяли мене в полон, які мене врятували, вони мене привезли до іншого місця. Там мене допитали. Запитали: курити хочу? Я кажу: хочу. Кажуть: кури. Дали мені. Поїсти дали. Шашлики я їв, печиво, чай гарячий пив. Поставилися до мене добре. Потім мене передали далі. І там зустріли добре. Помили мене. Переодягли", – розповів росіянин.

Ба більше, Басалаєв звернувся до своїх співвітчизників і запевнив, що росіянам нічого робити на українській землі.

"Пацани, росіяни! Це не наша війна. Не думайте собі, не накручуйте себе. Вам будуть гарно співати в кріслах військкоматівських – не вірте. Це війна не наша, і робити тут нічого. Добре, що мені пощастило, що я в полоні. А так би гнив десь на українській землі. Цього не треба. Не ходіть. І всім кажіть. Нічого тут робити вам, абсолютно", – закликав полонений росіянин співвітчизників.

Полонені корейці в Україні

Нещодавно українські захисники взяли в полон бійців з Північної Кореї. ЗСУ вдалося виконати це завдання всупереч тому, що РФ убиває поранених на полі бою, а самі північнокорейські військові вважають за краще скоїти самогубство, ніж здатися українцям. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 12 тисяч військових КНДР, яких відправили до РФ воювати проти України, вже вбито чи поранено 3800 осіб.

В СБУ і ССО повідомили про двох військових КНДР, одного з яких 9 січня 2025 року захопили бійці тактичної групи №84 ССО, а іншого – воїни-десантники ЗСУ. Одразу після взяття в полон іноземцям надали всю необхідну медичну допомогу, як це передбачено Женевською конвенцією.

Наразі полонені перебувають у Києві та утримуються в належних умовах, які відповідають вимогам міжнародного законодавства. Один з них наголошує, що їхав нібито на навчання, а не на війну проти України.

Інший військовополонений підтвердив свідчення свого "напарника". Частину відповідей на запитання він давав письмово, оскільки у нього травмована щелепа. За попередніми даними, він 1999 року народження, а в армії КНДР служить від 2016 року на посаді снайпера-розвідника.

Зокрема, один з полонених запевнив, що він до моменту допиту не знав, що перебуває в Україні чи що воював з українцями. Він стверджував, що їх везли "на навчання". Полонений розповів, що 3 січня їх відправили в наступ. Він бачив, як багато його земляків були вбиті в бою.

Один з полонених (той, у кого зламана щелепа) пояснив кивками, що хоче повернутися додому, до КНДР. Інший же запевнив, що хоче жити в Україні, якщо йому дадуть шанс залишитися.

"Ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди корейською про цю війну, отримають таку можливість", – запевнив президент України.

Також Володимир Зеленський звернувся до диктатора КНДР Кім Чен Ина і висловив готовність віддати йому його людей, якщо той своєю чергою вмовить Путіна повернути українських полонених.

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