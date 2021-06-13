"Евро-2020": футбольная форма сборной Украины стала самым резонансным поединком с Россией

Футбольная форма сборной Украины — вдруг стала самым резонансным поединком с Россией — еще до начала Евро-2020.

Красивые футболки, которые еще не успели толком появиться в магазинах — а их уже разметают, как горячие пирожки. Синие, желтые или белые. Но ключевое — на груди — с картой всей Украины! Вместе — с нашим Крымом. А еще — с лозунгами "Слава Украине!" — на спине. И "Героям слава!" — внутри. Такая — официальная форма нашей футбольной сборной — на нынешнем Евро-чемпионате.

Об этом 13 июня говорится в сюжете ТСН. Неделя.

Каждый ее элемент — давно и тщательно согласован чиновниками УЕФА: согласован по всем требованиям и процедурам. До тех пор, пока от украинского Крыма и наших лозунгов форме — российская пропаганда и кремлевские чины буквально "взорвались".

Футбольная форма сборной Украины — вдруг стала самым резонансным поединком с Россией — еще до начала Евро-2020. Языком ультиматумов и угроз — Кремль потребовал от футбольных евро-чиновников убрать с нашей карты Крым — и избавиться лозунгов. Особенно — лозунга "Героям слава!".

И это при том, что за допинговые скандалы — сам российский спорт вообще дисквалифицировали и лишили права на национальную символику и выступления под российским флагом. Везде. Даже на Олимпийских играх. Но почему-то УЕФА — сделала исключение для Евро-2020. И двуглавая птица, и стилизованный триколор на российской форме — футбольных функционеров вполне удовлетворил. Пожалуй, разгадка — в главном спонсоре: им стал "Газпром".

Весь цивилизованный мир — и спортивный, и политический — стал на сторону Украины. Посольства Соединенных Штатов, Великобритании и Канады — надели нашу форму — в знак безапелляционной поддержки.

Впрочем, УЕФА таки потребовало изменить форму нашей сборной, и Украина — замерла в ожидании окончательного решения. Теперь уже известно — найден компромисс. Лозунг "Героям слава!" на внутренней части воротника — прикроют: только на время игры. Но — и "Слава Украине!", и "Героям слава!" — остаются на миллионных тиражах уже пошитой формы украинской сборной! Нигде в мире — не будет запрета на свободную продажу этих футболок. И продавать их — с официальными футбольными символами нашего государства — вынуждены будут и в России.

О подводных камнях этих переговоров в штаб-квартире УЕФА — в видео в сюжете.

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