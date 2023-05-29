"Горело и падало": свидетели о сбитии ракет над столицей 29 мая

Повторный ракетный удар Россия нанесла всего через шесть часов после ночной ракетной атаки.

В Киеве в результате ракетной атаки 29 мая все воздушные цели успешно сбиты противовоздушной обороной. Так повторную атаку россиян прокомментировали в столичной мэрии. После работы ПВО остатки ракет упали сразу в нескольких районах Киева — на проезжую часть в Деснянском районе, на территории парка на Левом берегу, а также три случая рядом с заправкой на Оболони.

Предварительно в воздушных силах говорят, что ракеты летели по баллистической траектории. Это могли быть "Искандеры", которые чужаки запускали с севера. Это уже 16-я атака на Киев с начала месяца. Впервые за долгое время враг ударил по столице днем, когда люди находятся на улице и на работе.

В Оболонском районе столицы, где упали остатки российской ракеты, побывала корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

Она сообщила, что возгорание уже давно удалось потушить. Специалисты должны убрать остатки ракеты. Трасса очень резвая и то, что там нет большого количества пострадавших людей и поврежденных автомобилей, на самом деле чудо.

Очевидцы рассказали, что эта ракета горела еще в воздухе. Было очень хорошо видно, как она падает, несмотря на то, что видео желательно не снимать и не выкладывать. Говорят, горело очень мощно. Но сейчас ситуация достаточно спокойная. До сих пор остается закрытым движение. Это повлекло небольшие задержки в транспорте. Сейчас ходят далеко не все троллейбусы.

Воздушная тревога сегодня днем, 29 мая, длилась 1 час 14 минут. Очень интересно, как киевляне отреагировали на эту ракетную атаку. В Оболонском районе Киева, на месте, где упали обломки ракет, рядом есть АЗС. Люди, увидевшие эту атаку, не скрылись в укрытии. Они приехали на место увидеть последствия собственными глазами или остались на заправке и продолжили свою работу.

Один из очевидцев прокомментировал увиденное: “Горело и падало. А мы сидели и видели ущерб, а также то, как упал обломок. Может, надо было идти в укрытие, но я приехал посмотреть”.

Еще одна очевидца рассказала: “Увидела постфактум, как загорелся обломок ракеты. То, что он не попал в машину, это настоящий нрав». Комментируя увиденное, женщина даже улыбалась, потому что говорит, что жизнь и нужно быть эмоционально стабильными и мыслить положительно.

Это, пожалуй, самый лучший совет. Остаемся в безопасности и улыбаемся, назло нашим врагам. Конечно, верим в наши силы противовоздушной обороны и благодарим их.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что противовоздушная оборона Украины сбила все вражеские цели – 11 баллистических ракет, которые Россия вторично за сутки выпустила по Киеву и области.

По данным мэра Киева, медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что кафиры могли атаковать Киев "Искандером", поскольку ракеты летели по баллистической траектории. По его словам, РФ атаковала с севера.

"Предварительно, это были "Искандеры". Они разных модификаций. "Искандер-М" — это баллистическая ракета, а есть "Искандер-К" — это крылатая ракета. Какой вид вооружения был применен — дадим позже", — сказал Игнат.

Напомним, что ночью 29 мая российские военные также нанесли массированный удар по Киеву и области. оккупанты применили иранские дроны "Shahed" и ракеты Х-101/555.

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