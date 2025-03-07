Какие гарантии могут защитить Украину: Терехов ответил

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, какие гарантии безопасности, по его мнению, могут защитить Украину. Он акцентировал, что "боятся сильного".

Об этом сказал Терехов сказал в эксклюзивном интервью TSN.ua.

Терехов перечислил гарантии безопасности, способные защитить Украину.

"Гарантии безопасности — гарантия мирового сообщества, дипломатия, мощная армия — это обязательно, новейшие технологии. На самом деле боятся сильного и мы это прекрасно понимаем. Если мы будем мощные, сильные, едины — что тоже не мало важно, — то все не очень будут хотеть на нас нападать. Ну и, конечно, оружие. Оружие необходимо: новейшие технологии, новейшее оружие. Этому нужно уделять очень важное внимание", – рассказал мэр Харькова.

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К слову, ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что в обмен на гарантии безопасности "Украина должна согласиться на "территориальные компромиссы".