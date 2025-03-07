Какие гарантии могут защитить Украину: Терехов ответил

Мэр Харькова рассказал, чему следует уделить особое внимание.
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, какие гарантии безопасности, по его мнению, могут защитить Украину. Он акцентировал, что "боятся сильного".
Об этом сказал Терехов сказал в эксклюзивном интервью TSN.ua.
Терехов перечислил гарантии безопасности, способные защитить Украину.
"Гарантии безопасности — гарантия мирового сообщества, дипломатия, мощная армия — это обязательно, новейшие технологии. На самом деле боятся сильного и мы это прекрасно понимаем. Если мы будем мощные, сильные, едины — что тоже не мало важно, — то все не очень будут хотеть на нас нападать. Ну и, конечно, оружие. Оружие необходимо: новейшие технологии, новейшее оружие. Этому нужно уделять очень важное внимание", – рассказал мэр Харькова.
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К слову, ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что в обмен на гарантии безопасности "Украина должна согласиться на "территориальные компромиссы".
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