Какова конечная цель Курской операции: военный ответил

Некоторые военные эксперты говорят, что во время Курской операции украинские подразделения преследуют цель продвинуться по меньшей мере к реке Сейм — чтобы она стала естественным препятствием между нами и врагом.

Впрочем, настоящая конечная цель операции военным неизвестна, рассказал командир 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Павел Розлач в интервью ТСН.

“Неизвестно. Мне неизвестно… Мы знаем, что мы должны знать. Первое – это перенести войну на территорию врага, оттянуть его силы от других направлений. Плюс мы набрали обменный фонд. Ну, и это такая у него заноза. Это пощечина Путину, которую мы воюем на его территории. И "вторая армия мира" ничего с этим не может поделать", — говорит военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Они первыми ворвались на Курщину! МЕДВЕДЬ РАССКАЗАЛ детали ОПЕРАЦИИ, которые ШОКИРУЮТ

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