Яка кінцева мета Курської операції: військовий відповів

Деякі військові експерти кажуть, що під час Курської операції українські підрозділи мають на меті просуватися щонайменше до річки Сейм — щоб вона стала природною перешкодою між нами і ворогом.

Втім справжня кінцева мета операції військовим невідома, розповів командир 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Павло Розлач в інтерв’ю ТСН.

“Невідомо. Мені не відомо… Ми знаємо, що ми маємо знати. Перше — це перенести війну на територію ворога, відтягнути його сили від інших напрямків. Плюс ми набрали обмінного фонду. Ну, і це така в нього заноза. Це ляпас Путіну, що ми воюємо на його території. І “друга армія світу” нічого з цим не може зробити”, — каже військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вони першими увірвалися на КУРЩИНУ! ВЕДМІДЬ РОЗПОВІВ деталі ОПЕРАЦІЇ, які ШОКУЮТЬ

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