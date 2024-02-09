Когда Россия может нанести следующий массированный удар: Жданов назвал даты

Годовщина полномасштабного вторжения 24 февраля 2024 года — это еще один повод, чтобы нанести массированный ракетный удар по Украине. Однако чем ближе будет дата голосования на президентских выборах в России, тем больше вероятность того, что будут происходить атаки.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

“Опять же подкрепляя мое мнение словами Путина в интервью, что они ожидают от нас предложений к переговорам. Он сказал, что они никогда не отказывались и ждут переговоров с Украиной. Но мы понимаем, на каких условиях – фактически капитуляции. Путин подчеркнул, что они проводят "планомерную денацификацию", "демилитаризацию" Украины. Уничтожили, как сказал Путин, 90% оружия, которое предоставил Запад и тому подобное”, — говорит военный эксперт.

Олег Жданов считает, что в этом году годовщина вторжения отойдет на второй план, как обычная дата, которую Россия может использовать в качестве причины для нанесения ударов.

“Здесь нужно до выборов президента России, чтобы не было негатива, чтобы был только позитив, только победы и так далее. Путин хочет показать своему электорату и мировому сообществу, что, как он говорит, "операция идет по плану". И они готовы воевать столько, сколько нужно, пока не добьются собственной цели”, — рассказал Олег Жданов.

Напомним, россияне могут готовить еще более мощную ракетную атаку в ближайшее время, все чаще используют боекомплект из Северной Кореи и имеют запас для атак.

Читайте также: