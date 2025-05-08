Кто может стать Папой Римским: эксперт шокировал объяснением

Денис Коляда / © ТСН

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Папой Римским может стать даже обычный католик.

Об этом в комментарии корреспонденту ТСН Наталье Нагорной рассказал Денис Коляда, советник министра иностранных дел по религиозной дипломатии.

«В истории бывало такое, что монах или даже обычный католик может стать Папой Римским. Мужчина, который крещеный, может стать Папой», — сказал Денис Коляда.

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Эксперт отметил, что на святом престоле сначала бывает сложно, однако церковь верит, что новому понтифику будет помогать Святой дух.

«В истории были такие Папы, которые очень коротко правили. Иоанн Павел I проправил меньше месяца. У него были проблемы с сердцем. Врачи говорят, что из-за большой ответственности и кризиса в Ватикане его сердце не выдержало», — сказал эксперт.

Напомним, кардиналы Римско-католической церкви 7 мая начали процесс избрания нового Папы Римского. Они будут изолированы от внешнего мира, пока не определятся с лицом, которое, как они надеются, сможет объединить глобальную, но разделенную Церковь.

Сегодня Конклав снова не выбрал нового Папу Римского.

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Папа Римский Франциск скончался в понедельник, 21 апреля, в возрасте 88 лет в своей резиденции Санта-Марта в Ватикане.