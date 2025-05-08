Хто може стати Папою Римським: експерт шокував поясненням

Денис Коляда / © ТСН

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Папою Римським може стати навіть звичайний католик.

Про це в коментарі кореспондентці ТСН Наталії Нагорній розповів Денис Коляда, радник міністра закордонних справ України з релігійної дипломатії.

«В історії бувало таке, що монах чи навіть звичайний католик може стати Папою Римським. Чоловік, який охрещений, може стати Папою», — сказав Денис Коляда.

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Експерт зауважив, що на Святому Престолі спочатку буває складно, проте церква вірить, що новому понтифіку допомагатиме Святий Дух.

«В історії були такі Папи, які дуже коротко правили. Іван Павло І проправив менше місяця. У нього були проблеми з серцем. Лікарі кажуть, що через велику відповідальність і кризу у Ватикані його серце не витримало», — сказав експерт.

Нагадаємо, кардинали Римо-католицької церкви 7 травня розпочали процес обрання нового Папи Римського. Вони будуть ізольовані від зовнішнього світу доти, доки не визначаться з особою, яка, як вони сподіваються, зможе об’єднати глобальну, але розділену Церкву.

Сьогодні конклав знову не обрав нового Папу Римського.

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Папа Римський Франциск помер у понеділок, 21 квітня, у віці 88 років у своїй резиденції Санта-Марта у Ватикані. Труна з його тілом була виставлена в соборі Святого Петра.