Масштабное ДТП во Львове: столкнулись 27 автомобилей (видео)

Что стало причиной такой автоаварии и есть ли пострадавшие – в эксклюзиве TSN.UA.

Нерадостное утро 21 марта – многие львовяне так и не доехали на работу! В масштабное ДТП попали 27 автомобилей! На Скниловском мосту движение других машин и общественного транспорта ограничено. Полиция призывает соблюдать правила дорожного движения.

Что стало причиной такой автоаварии и есть ли пострадавшие – смотрите в эксклюзиве журналистки Виктории Панченко для TSN.UA.

Масштабная авария во Львове

Масштабная авария произошла во Львове 21 марта. Как отметили в полиции, столкнулись около 25 транспортных средств, движение по путепроводу осуществлялось в реверсном режиме лишь по одной полосе из шести.

По информации от полиции, произошло три ДТП. В одном столкнулись 10 авто, во втором – три, и в третьем ДТП столкнулись 13 автомобилей.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил в своем Телеграм-канале, что объехать место ДТП можно через Кольцевую и Авиационную улицу. Как сообщает Львовский горсовет, пострадавших в результате аварии нет. Стало известно, что в аварии столкнулись 27 машин.

"Полиция сообщает о ДТП на Скниловском мосту. Столкнулись около 27 автомобилей. Движение по путепроводу осуществляется в ограниченном режиме. Объехать ДТП можно через Кольцевую и улицу Авиационную. Общественный транспорт возобновил свою работу по обычному маршруту. Автобусы курсируют по Скниловскому мосту с задержкой", – отметил Садовый.

Очевидцы утверждают, что причиной аварии был густой туман. К счастью, обошлось без пострадавших.

На Скниловском мосту общественный транспорт возобновил свою работу.

В то же время полицейские предупреждают о тумане во Львовской области и призывают водителей быть очень внимательными, осторожными и строго соблюдать правила дорожного движения. Во время тумана следует обязательно двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.

Отметим, что в Украине за первые два месяца 2024 года произошло около 3 тысяч ДТП с пострадавшими. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период 2021-го, сообщает Опендатабот. Число погибших в ДТП также уменьшилось на 13% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. По данным аналитиков, почти каждая вторая авария в Украине происходит из-за превышения скорости. Среди самых распространенных причин ДТП также отметили нарушение правил маневрирования и правил проезда пешеходных переходов. Отдельным пунктом в отчетах полиции предоставляется информация о ДТП, произошедших по вине детей, – их количество стабильно растет. В этом году таких аварий произошло вдвое больше, чем в январе-феврале 2021 года.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МАСШТАБНОЕ ДТП ВО ЛЬВОВЕ! Столкнулись 27 автомобилей!

Следует заметить, что с ночи во Львове густой туман. На дорогах очень плохая видимость. Синоптики предупреждали, что из-за тумана видимость будет составлять 200-500 м. Кроме того, на дорогах гололедица.

Напомним, в Хмельницкой области водитель насмерть сбил 8-летнего ребенка.

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