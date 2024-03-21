Масштабна ДТП у Львові: зіткнулися 27 автівок (відео)

Що стало причиною такої автотрощі та чи є постраждалі – в ексклюзиві TSN.UA.

Нерадісний ранок 21 березня – багато львів’ян так і не доїхали до роботи! У масштабну ДТП потрапили аж 27 автівок! На Скнилівському мосту рух інших машин та громадського транспорту обмежений. Поліція закликає дотримуватися правил дорожнього руху.

Що стало причиною такої автотрощі та чи є постраждалі – дивіться в ексклюзиві журналістки Вікторії Панченко для TSN.UA.

Масштабна аварія у Львові

Масштабна аварія сталася у Львові 21 березня. Як зазначили у поліції, зіткнулися близько 25 транспортних засобів, рух шляхопроводом здійснювався у реверсному режимі лише однією смугою з шести.

За інформацією від поліції, сталися три ДТП. В одній — зіткнулись 10 авто, в другій — три, і в третій ДТП зіткнулися 13 автівок.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив у своєму Телеграм-каналі, що об’їхати місце ДТП можна Кільцевою та вулицею Авіаційною. Як повідомляє Львівська міськрада, постраждалих внаслідок аварії немає. Стало відомо, що в аварії зіткнулись аж 27 машин.

"Поліція повідомляє про ДТП на Скнилівському мосту. Зіткнулися близько 27 автомобілів. Рух шляхопроводом здійснюється у обмеженому режимі. Об’їхати ДТП можна Кільцевою та вулицею Авіаційною. Громадський транспорт відновив свою роботу за звичним маршрутом. Автобуси курсують Скнилівським мостом із затримкою", – зазначив Садовий.

Очевидці стверджують, що причиною аварії був густий туман. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Наразі на Скнилівському мосту громадський транспорт відновив свою роботу.

Водночас поліцейські попереджають про туман у Львівській області і закликають водіїв бути дуже уважними, обережними та суворо дотримуватися правил дорожнього руху. Під час туману слід обов’язково рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.

Зазначимо, що в Україні за перші два місяці 2024 року сталося близько 3 тисяч ДТП з постраждалими. Це на 6% менше, ніж за аналогічний період 2021-го, інформує Опендатабот. Кількість загиблих у ДТП також зменшилась на 13% у порівнянні з відповідним періодом 2021 року. За даними аналітиків, майже кожна друга аварія в Україні стається через перевищення швидкості. Також серед найрозповсюдженіших причин ДТП відзначили порушення правил маневрування та правил проїзду пішохідних переходів. Окремим пунктом у звітах поліції надається інформація про ДТП, що відбуваються з вини дітей, – їхня кількість стабільно зростає. Цього року таких аварій сталося вдвічі більше, ніж у січні-лютому 2021-го.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МАСШТАБНА ДТП У ЛЬВОВІ! Зіткнулися 27 автівок!

Слід зауважити, що від ночі у Львові густий туман. На дорогах дуже погана видимість. Синоптики попереджали, що через туман видимість буде становити 200- 500 м. Крім того, на дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, на Хмельниччині водій на смерть збив 8-річну дитину.

Читайте також: