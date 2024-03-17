На Дніпропетровщині маршрутка потрапила в ДТП: троє загиблих, постраждали діти

Аварія сталася на трасі Дніпро-Павлоград.
У Дніпропетровській області 17 березня, на трасі Дніпро-Павлоград, сталася смертельна аварія з маршруткою – загинули троє людей.
Про це пише Перший Міський.
Внаслідок аварії постраждали мінімум 14 людей, серед яких є діти.
Як пише канал, маршрутка вилетіла з дороги та перекинулась. За попередньою інформацією, водій маршрутки не зміг впоратись з керуванням на великій швидкості, адже перед ним почала розвертатися вантажівка.
Нагадаємо, на Рівненщині військовий Нацгвардії на смерть збив чоловіка (фото).
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