На Днепропетровщине маршрутка попала в ДТП: трое погибших, пострадали дети

В Днепропетровской области 17 марта, на трассе Днепр-Павлоград, произошла смертельная авария с маршруткой – погибли три человека.

Об этом пишет Первый Городской.

В результате аварии пострадали минимум 14 человек, среди которых есть дети.

Как пишет канал, маршрутка вылетела с дороги и перекинулась. По предварительной информации, водитель маршрутки не смог справиться с управлением на большой скорости, поскольку перед ним начал разворачиваться грузовик.

Напомним, в Ровенской области военный Нацгвардии насмерть сбил мужчину (фото).

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