Можно ли заниматься сексом в пост: священник УГКЦ ответил

Женатые пары во время поста могут заниматься сексом, в этом нет никакого греха.

Об этом интервью ТСН.ua рассказал отец Роман Демуш – священник УГКЦ и заместитель председателя Патриаршей комиссии по делам Молодежи Украинской греко-католической церкви.

"Если мы говорим о времени поста, то самым важным от чего нужно воздерживаться — это грех. А потому мы должны воздерживаться от этого вреда, от того, что разрушает нашу жизнь, от того, что отдаляет нас от Бога. Половая жизнь у супругов не есть грехом, поэтому нет оговорок о воздержании от полового акта среди супругов во время поста. В УГКЦ, как и в католической церкви, нет таких ограничений или оговорок. Нужно научиться жить в супружеской жизни, быть открытыми к деторождением и проявлять свою любовь, не трактуя своего партнера, как объекта каких-либо желаний", — сказал священник.

Напомним, УГКЦ от 1 сентября 2023 г. внедряет новый календарь, однако некоторые приходы могут пользоваться юлианским календарем до 2025 года.

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