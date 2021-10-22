На Полтавщине сломанное дерево убило ребенка: подробности трагедии

Шокированные трагедией кременчужане начали самостоятельно и за свой счет сносить аварийные деревья возле своих домов.

В детском саду Кременчуга Полтавской области дерево упало на двух детей и воспитательницу. Четырехлетняя девочка получила тяжелую травму головы. Несмотря на все усилия спасти ее медики не смогли.

О том, можно ли было предотвратить трагедию и каково состояние пострадавшего мальчика и воспитательницы — 22 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Трагедия случилась на прогулочной площадке группы. Место, где упало дерево, до сих пор огорожено лентой, а сад закрыт.

Все произошло около полудня. Воспитатели рассказывают, на площадке было 18 воспитанников и дети уже возвращались с прогулки в группы. В это время внезапно налетел ветер. Его порывов не выдержал каштан.

"Раздался треск дерева и во время внезапного порыва ветра упала часть дерева на детскую площадку. Во время падения дерева пострадала и наша воспитательница — дерево упало на нее вместе с детьми: девочкой и мальчиком. Мальчика задело ветками", — вспоминает события того дня заведующая детсада Галина Гладенькая.

Воспитательницы, которые бросились освобождать детей и коллегу, сами подняли тяжелый ствол. "Скорая" доставила пострадавших в больницу. У 5-летнего мальчика диагностировали перелом ноги со смещением. Его прооперировали. Воспитательница получила ушибы. Жизни обоих ничего не угрожает. А вот спасти 4-летнюю девочку не удалось.

"Диагностирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга — такие травмы, которые совсем не совместимы с жизнью. Все наши реанимационные мероприятия ей продлили жизнь, я так могу сказать, до сегодняшнего утра", — отмечает заместитель главного врача Кременчугской детской больницы Ирин Роман .

Между тем в детском саду уверяют, что каштан не был аварийным. Утверждают, перед учебным годом и сад, и деревья на его территории осматривала специальная комиссия и подписала акт готовности к приему детей. Сейчас еще одна комиссия расследует, что же привело к страшным последствиям.

Новости Украины: можно ли было предотвратить падение дерева в Кременчуге и в каком состоянии мальчик

"Смотрели на то, что осталось от дерева, потому что частично полиция взяла на экспертизу. Дерево, на мой взгляд, обычный каштан. Это — не тополь, не береза. Не очень большой. Это "его величество случай ". Это — мое личное мнение. Это не аварийное было (дерево — Ред.), на первый взгляд ", — отмечает заместитель руководителя Кременчугского управления образования.

Есть ли в этой трагедии виновные, или это — несчастный случай — выясняют в полиции.

"Начато уголовное производство по статье 137 части 2 - это ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее тяжкие последствия. Согласно санкции статьи, за содеянное грозит как ограничение свободы от 3 до 5 лет, так и лишение на тот же срок ", — сообщили в полиции.

Шокированные трагедией кременчужане начали самостоятельно и за свой счет сносить аварийные деревья возле своих домов. Говорят давно просили местную власть навести порядок с зелеными насаждениями, однако тщетно.

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