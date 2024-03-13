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Навсегда остался в небе: в Ивано-Франковске попрощались с летчиком Андреем Ткаченко

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Навсегда остался в небе: в Ивано-Франковске попрощались с летчиком Андреем Ткаченко

Андрей Ткаченко

Украинский защитник погиб 8 марта.

В Ивано-Франковске простились с 33-летним летчиком-истребителем Андреем Ткаченко. В его МиГ-29 попала вражеская ракета, когда он работал в небе над Донетчиной. 

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Аллы Пасс.

Пилоты попрощались с побратимом по своим традициям

"Блу Хелмет", то есть "синий шлем" — позывной Андрея Ткаченко. По неписаной традиции, военные летчики приносят на аэродром пианино. Звучит мелодия, выбранная наугад.

Музыкантка еще не заканчивает играть, как ребята поджигают инструмент. Так прощаются с товарищами, погибшими в бою.

Сожжение пианино на аэродроме / ©
Сожжение пианино на аэродроме

Андрей Ткаченко с детства мечтал стать летчиком

В последний путь летчика провожали сотни горожан. Свой последний бой Андрей Ткаченко принял 8 марта в небе Донецкой области. Возможности катапультироваться, говорят собратья, не было.

Андрей Ткаченко / ©
Андрей Ткаченко

Мечта летать у Андрея Ткаченко была с детства. В небо влюбился, когда был пластуном. После подготовки в летунском лагере "Чота Крылатых" он и озвучил свою мечту стать летчиком.

Именно в 2006 году он впервые пользовался парапланом, учился летать на параплане, поднимать крыло над собой, правильно приземляться, когда ты прыгаешь с парашюта

Скромного, застенчивого паренька "Пласт" превратил в целеустремленного лидера, говорят друзья. Детскую мечту он воплотил в жизнь - поступил в Харьковский университет Воздушных Сил. По окончании вуза стал летчиком-истребителем 114-й бригады тактической авиации. Но в довоенные времена летчики летали мало. Поэтому Андрей перешел в инструкторы к молодым пилотам - делиться знаниями.

Андрей Ткаченко / ©
Андрей Ткаченко

Воспоминания побратимов об Андрее Ткаченко

Побратимы вспоминают его как талантливого педагога.

"Он был одним из первых инструкторов, которые учили меня на полигоне работать. Учил метко бросать бомбы. Я увидел - он педант своего дела. У него хорошо документация расписана, все подготовлено. Я уже тогда понял - хороший человек", - говорит побратим Дмитрий Шкаревский. 

Андрей Ткаченко / ©
Андрей Ткаченко

Но когда враг начал полномасштабную войну против Украины, Андрей быстро восстановил летные навыки и сел за штурвал МиГ-29. У него было немало наград. Звание подполковника получил посмертно. В последний путь его провожали со всеми военными почестями.

Над могилой героя пролетели побратимы и в последний раз махнули ему крыльями. Говорят, лётчики не умирают — они просто навсегда остаются на небе.

Андрей Ткаченко / ©
Андрей Ткаченко

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Напомним, воины ВСУ рассказали, каких снарядов не хватает.

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