Навсегда остался в небе: в Ивано-Франковске попрощались с летчиком Андреем Ткаченко

Украинский защитник погиб 8 марта.
В Ивано-Франковске простились с 33-летним летчиком-истребителем Андреем Ткаченко. В его МиГ-29 попала вражеская ракета, когда он работал в небе над Донетчиной.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Аллы Пасс.
Пилоты попрощались с побратимом по своим традициям
"Блу Хелмет", то есть "синий шлем" — позывной Андрея Ткаченко. По неписаной традиции, военные летчики приносят на аэродром пианино. Звучит мелодия, выбранная наугад.
Музыкантка еще не заканчивает играть, как ребята поджигают инструмент. Так прощаются с товарищами, погибшими в бою.
Андрей Ткаченко с детства мечтал стать летчиком
В последний путь летчика провожали сотни горожан. Свой последний бой Андрей Ткаченко принял 8 марта в небе Донецкой области. Возможности катапультироваться, говорят собратья, не было.
Мечта летать у Андрея Ткаченко была с детства. В небо влюбился, когда был пластуном. После подготовки в летунском лагере "Чота Крылатых" он и озвучил свою мечту стать летчиком.
Именно в 2006 году он впервые пользовался парапланом, учился летать на параплане, поднимать крыло над собой, правильно приземляться, когда ты прыгаешь с парашюта
Скромного, застенчивого паренька "Пласт" превратил в целеустремленного лидера, говорят друзья. Детскую мечту он воплотил в жизнь - поступил в Харьковский университет Воздушных Сил. По окончании вуза стал летчиком-истребителем 114-й бригады тактической авиации. Но в довоенные времена летчики летали мало. Поэтому Андрей перешел в инструкторы к молодым пилотам - делиться знаниями.
Воспоминания побратимов об Андрее Ткаченко
Побратимы вспоминают его как талантливого педагога.
"Он был одним из первых инструкторов, которые учили меня на полигоне работать. Учил метко бросать бомбы. Я увидел - он педант своего дела. У него хорошо документация расписана, все подготовлено. Я уже тогда понял - хороший человек", - говорит побратим Дмитрий Шкаревский.
Но когда враг начал полномасштабную войну против Украины, Андрей быстро восстановил летные навыки и сел за штурвал МиГ-29. У него было немало наград. Звание подполковника получил посмертно. В последний путь его провожали со всеми военными почестями.
Над могилой героя пролетели побратимы и в последний раз махнули ему крыльями. Говорят, лётчики не умирают — они просто навсегда остаются на небе.
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Напомним, воины ВСУ рассказали, каких снарядов не хватает.
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