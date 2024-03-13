Навсегда остался в небе: в Ивано-Франковске попрощались с летчиком Андреем Ткаченко

В Ивано-Франковске простились с 33-летним летчиком-истребителем Андреем Ткаченко. В его МиГ-29 попала вражеская ракета, когда он работал в небе над Донетчиной.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Аллы Пасс.

Пилоты попрощались с побратимом по своим традициям

"Блу Хелмет", то есть "синий шлем" — позывной Андрея Ткаченко. По неписаной традиции, военные летчики приносят на аэродром пианино. Звучит мелодия, выбранная наугад.

Музыкантка еще не заканчивает играть, как ребята поджигают инструмент. Так прощаются с товарищами, погибшими в бою.

Сожжение пианино на аэродроме

Андрей Ткаченко с детства мечтал стать летчиком

В последний путь летчика провожали сотни горожан. Свой последний бой Андрей Ткаченко принял 8 марта в небе Донецкой области. Возможности катапультироваться, говорят собратья, не было.

Андрей Ткаченко

Мечта летать у Андрея Ткаченко была с детства. В небо влюбился, когда был пластуном. После подготовки в летунском лагере "Чота Крылатых" он и озвучил свою мечту стать летчиком.

Именно в 2006 году он впервые пользовался парапланом, учился летать на параплане, поднимать крыло над собой, правильно приземляться, когда ты прыгаешь с парашюта

Скромного, застенчивого паренька "Пласт" превратил в целеустремленного лидера, говорят друзья. Детскую мечту он воплотил в жизнь - поступил в Харьковский университет Воздушных Сил. По окончании вуза стал летчиком-истребителем 114-й бригады тактической авиации. Но в довоенные времена летчики летали мало. Поэтому Андрей перешел в инструкторы к молодым пилотам - делиться знаниями.

Андрей Ткаченко

Воспоминания побратимов об Андрее Ткаченко

Побратимы вспоминают его как талантливого педагога.

"Он был одним из первых инструкторов, которые учили меня на полигоне работать. Учил метко бросать бомбы. Я увидел - он педант своего дела. У него хорошо документация расписана, все подготовлено. Я уже тогда понял - хороший человек", - говорит побратим Дмитрий Шкаревский.

Андрей Ткаченко

Но когда враг начал полномасштабную войну против Украины, Андрей быстро восстановил летные навыки и сел за штурвал МиГ-29. У него было немало наград. Звание подполковника получил посмертно. В последний путь его провожали со всеми военными почестями.

Над могилой героя пролетели побратимы и в последний раз махнули ему крыльями. Говорят, лётчики не умирают — они просто навсегда остаются на небе.

Андрей Ткаченко

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Напомним, воины ВСУ рассказали, каких снарядов не хватает.

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