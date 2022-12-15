Окончательный разгром России: четыре самые большие проблемы Путина, которые он не сможет решить

Более того, в интервью The Economist, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне готовят около 200 тыс. новых солдат. Залужный не сомневается, что они снова пойдут на Киев.

"Русская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать. Я изучал историю двух чеченских войн – все было так же. Возможно, они не так хорошо оснащены, но они все равно представляют нам проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2-1,5 млн человек", — сказал Залужный.

Сейчас ставка делается на "частичную" (а действительно полную) первую волну мобилизации, которую Россия осуществила в сентябре-ноябре. По данным Кремля, они набрали 300 тыс. Хотя, по информации украинской разведки, России удалось собрать где-то 220-240 тыс. В то же время Путин, намекая на долгую войну, заявил, что из этих 300 тыс. мобилизованных, 150 тыс. уже на фронте. К тому же, по многочисленным данным, мобилизация в России продолжается, несмотря на заявления Путина и высшего военного руководства о ее завершении.

Главными направлениями для врага в ближайшие четыре месяца будут донецкое и белорусское. А вот самым сложным для России станет направление Мелитополь-Бердянск с последующим выходом сил обороны Украины на Крым и зачисткой левого берега Херсонщины.

Об этом в комментарии ТСН. ua сказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

Сейчас на поле боя идет борьба за инициативу. На Донбассе враг пытается переломить ситуацию, накапливает силы и пытается проводить наступательные действия, чтобы не допустить наступления украинской армии в направлении Сватово-Кременная. Под Бахмутом, где с августа продолжаются тяжелые бои, у врага огромные потери.

"Причина банальна – они пытаются дать Путину хоть что-то сказать на Новый год. Он же не просто так отменил свою пресс-конференцию и до сих пор не объявил, когда будет его обращение к Федеральному собранию, а это прописано в Конституции РФ. Но что говорить на этом обращении он Можно знать, что все идет по плану, но это будет звучать не очень адекватно. итоги и дает планы на будущее", – считает Михаил Самусь.

По информации американского Института изучения войны (ISW), враг может начать наступление на западе Донбасса, чтобы захватить всю область в ее административных границах. После бегства с правобережья Херсонщины, российские военные были переброшены на донецкое направление, усилив мобилизованными. Несмотря на это, по мнению аналитиков ISW, России не удастся реализовать этот замысел.

По словам Михаила Самуся, очевидно, что Путин поставил задачу переломить ситуацию. У него остается последний шанс. Ему генералы могут рисовать такую картину: мы сейчас соберемся с силами, мобилизуем еще 300 тыс., затем – еще 300 тыс. То есть, фактически за три волны этой "долевой" мобилизации можно собрать 1 млн.

"Но они будут "размазывать" эти волны, и на фронте они снова будут биться головой о стену украинской обороны. Все это не сможет привести к каким-либо результатам. Собственно, сейчас не Первая мировая, и не 19 в. Количество личного состава – это хорошо. Но подразделения должны быть подготовлены. Это не может быть просто толпа народа", — отмечает эксперт.

Сейчас у Кремля две основные цели: совершить прорыв на Донбассе и подготовить силы для второго наступления с территории Беларуси.

Для этого Путину нужно подготовить еще 100-150 тыс., чтобы бросить их на Донбасс и Беларусь, а после Нового года — начать еще одну волну мобилизации, чтобы где-то в апреле-мае иметь еще 300 тыс., которые должны зафиксировать "достижения" предыдущей волны.

В то же время, по оценкам британской разведки, "союзные" войска России и Беларуси, которые сейчас сконцентрированы на территории Беларуси, не представляют угрозы для Украины с севера. По словам Михаила Самуся, наступление из Беларуси, если Россия действительно на это пойдет, возможно только в начале февраля или в марте.

"Почему они начинали 24 февраля? Потому что почва замерзла. Поэтому очередное наступление из Беларуси они могут планировать как раз в это время, потому что бронетехника просто физически там не пройдет. Дороги заминированы, мосты уничтожены. Поэтому им надо, чтобы почва замерзла, и они каким-то образом могли через болота двигаться, демонстрируя мобильность", – объясняет эксперт.

Однако вряд ли Путину удастся реализовать все эти планы, потому что он никак не сможет решить четыре самые большие проблемы.

Во-первых, 150 тыс. группировок недостаточно для осуществления наступательной операции. Результат будет гораздо хуже, чем 24 февраля.

"Украинская армия уже совершенно другая, чем 23 февраля, не только по техническому оснащению, опыту и по психологическому состоянию. У Украины есть суперразведка, потому что у нас есть помощь с радиоэлектронной и спутниковой разведкой от наших союзников, а это решает огромный комплекс вопросов; и есть высокоточные средства поражения, которые, я надеюсь, у нас будут с большей дальностью. Также постоянно наращиваются наши возможности в бронетехнике, артиллерии. К тому же ракетный потенциал и техника в России совсем другие. Это уже не современная техника", — объясняет Михаил Самусь. .

Во-вторых, Украина и страны НАТО начали производить боеприпасы советского образца.

"Это новость, которая очень негативно должна восприниматься в Генштабе РФ. Это означает, что просто гигантское преимущество России в боеприпасах и артиллерии, которая была в начале войны, уже нейтрализуется. Уже у россиян есть боеприпасный "голод". А у Украины совершенно другое" тенденция. Мы наращиваем производство, которого не было. Мы выдержали этот самый сложный этап", — подчеркивает эксперт.

В третьих, южное направление нависает над врагом.

Если, по словам Михаила Самуся, мы говорим об операции украинских войск по направлению Мелитополь-Бердянск с последующим выходом на Крым и зачисткой левого берега Херсонщины, здесь проблема в том, что из Крыма и Мариуполя нарастить наступление сухопутных войск России практически невозможно.

"То есть сейчас украинская армия нависает на южном направлении. И здесь для россиян огромная угроза. Если Украина успешно проведет операцию например на направлении Мелитополь-Бердянск и дальше с выходом на Крым, то это фактически крушение. Потому что можно и дальше биться головой о Бахмут, но украинские войска уже стоят под Крымом.Что хотят россияне?Оттянуть украинские силы от юга.Если Украина закроет логистику Крыма через сухопутный коридор, одним мостом россияне точно не обойдутся, тем более он может снова взорваться.Тогда Крым превратится в остров, что для Путина будет катастрофой", – отмечает эксперт.

В-четвертых, Украина ожидает поставок большего количества современного вооружения:

Франция и Италия предоставят Украине системы ПВО SAMP-T;

от США ожидаем системы ПРО Patriot, комплекты для "умных бомб" и расширение программы подготовки украинских военных в Германии вдвое (однако все это пока по сообщениям СМИ – ред.);

от Германии – это современные боевые танки Leopard-2 (Вашингтон в этом вопросе давит на Берлин – ред.);

и поставку современных истребителей и дальнобойных ракет для получения Украиной решающего преимущества над Россией (информация об этом появляется в западной прессе, однако никакой конкретики пока нет – ред.).

Михаил Самусь напоминает, что еще в начале широкомасштабного вторжения, ракетными и авиационными ударами Россия пыталась уничтожить украинские системы управления, коммуникации, разведки и т.д. Однако Россия упустила свой шанс. Украинские ПВО и авиация выдержали. У русских нет ни одного господства в небе. Даже над полем боя они иногда пытаются совершить, но теряют самолеты и вертолеты.

"Если сейчас они постараются действовать сухопутным компонентом — это Первая мировая, даже не Вторая. Потому что во времена Второй мировой авиация уже играла огромную роль. Сухопутная операция будет просто мясорубкой, в которую путинский режим будет бросать россиян, чтобы продлить свою жизнь. Преуспеть. в такой операции без завладения господством в воздухе невозможно, это просто базовая вещь, которую преподают на первом курсе любого училища или академии, поэтому усиление нашего ПВО и ПРО просто нивелируют ракетные удары России, которая уже играет с огнем, они залезли в критический запас. ракет. За этим следят Китай и все вокруг", — объясняет эксперт.

Очевидно, Путину докладывают, что они все же могут это сделать. План по уничтожению украинской энергетической инфраструктуры, предложенный командующим войной против Украины Суровикиным, утверждал Путин. Мол, Россия сейчас уничтожает всю украинскую критическую инфраструктуру, Украина замерзает, поднимаются бунты и Зеленского сбрасывают.

Но и этот план провалился. И если Украине все же дадут системы ПРО Patriot, у Путина выбивают последний козырь. Ракеты воздушного базирования, которых в России может быть еще достаточно много, будут эффективны. Как и иранские баллистические ракеты, которые Тегеран может передать Москве.

"Я думаю, что один из аргументов, почему нам дают Patriot, — это информация, что Иран все же поставит эти баллистические ракеты России. Patriot сбивает баллистические ракеты. Потому что последние модификации этих систем заточены как раз на это. Все эти противоракетные средства и усилия США и НАТО были направлены как раз против Ирана.В чем и парадокс.Поэтому значительная часть этих иранских ракет будет сбиваться.Для Путина это нехорошая новость.Путин не может признать, что он проиграл, он идет на дно и всех тянет за собой. кампания зима-весна – это кульминация, после которой последует уже окончательный разгром России", — подытожил Михаил Самусь.