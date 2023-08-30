"Пардон, я присяду": в Киеве ходят слухи о маньяке-убийце

В полиции говорят, что расследуют одно дело об убийстве женщины.

В одном из районов Киева якобы орудует маньяк. О мужчине в Деснянском районе, который нападает с молотком на женщин, киевляне пишут в социальных сетях. Они утверждают, что мужчина орудием для убийства использует нож и молоток.

В Сети пишут, что жертвами маньяка уже стали семь женщин. Мол, нападения случались на улице Рональда Рейгана (бывшее название – Теодора Драйзера), проспекте Червонои Калины (прежнее название – проспект Владимира Маяковского) и Александры Экстер (прежнее название – Марины Цветаевой).

Подсел на скамейку с ножом

Тему обсуждают в социальных сетях. Некоторые даже публикуют фото мужчины, который подозревается в содеянном, но другие жители уверяют, что именно этот мужчина к убийству непричастен, он якобы душевноболен и уже на лечении.

Люди предупреждают друг друга об опасности и рекомендуют женщинам самим не ходить в темное время суток.

Одна из местных жительниц рассказала, что к ней на лавочку у дома на проспекте Червонои калины подсел мужчина, у которого в руках был нож. Мужчина сел очень близко к женщине и сказал: "Пардон, я присяду". Она сильно испугалась и убежала в подъезд, а мужчина встал и ушел.

Что говорят в полиции

В полиции Киева говорят, что известно об одном факте убийства женщины в Деснянском районе.

"Деснянским управлением полиции открыто уголовное производство по статье №115 – умышленное убийство. Следователи расследуют факт убийства женщины, местной жительницы. Продолжаются оперативные меры", — рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева.

Напомним, в Киеве группа лиц сбывала поддельные доллары США и огнестрельное оружие с боеприпасами.

Читайте также: