"Пардон, я присяду": у Києві ширяться чутки про маніяка-вбивцю

В поліції кажуть, що розслідують одну справу про вбивство жінки.

В одному з районів Києва нібито орудує маніяк. Про нелюда у Деснянському районі, який нападає з молотком на жінок, кияни пишуть у соціальних мережах. Дописувачі стверджують, що чоловік знаряддям для вбивства використовує ніж та молоток.

У Мережі пишуть, що жертвами маніяка вже стали семеро жінок. Мовляв, напади траплялися на вулиці Рональда Рейгана (колишня назва - Теодора Драйзера), проспекті Червоної Калини (колишня назва – проспект Володимира Маяковського) та Олександри Екстер (колишня назва - Марини Цвєтаєвої).

Підсів на лавку з ножом

Тему обговорюють у соціальних мережах. Дехто навіть публікує фото чоловіка, який підозрюється у скоєному, але інші мешканці запевняють, що саме цей чоловік до вбивства непричетний, він нібито психічнохворий і вже на лікуванні.

Люди попереджують одне одного про небезпеку і рекомендують жінкам самим не ходити в темний час доби.

Одна з місцевих мешканок розповіла, що до неї на лавочку біля будинку на проспекті Червоної калини підсів чоловік, у якого у руках був ніж. Чоловік сів дуже близько до жінки і сказав: "Пардон, я присяду". Вона сильно злякалася та втекла до під’їзду, а чоловік встав і пішов.

Що кажуть в поліції

В поліції Києва кажуть, що відомо про один факт вбивства жінки у Деснянському районі.

"Деснянським управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за статтею №115 – умисне вбивство. Слідчі розслідують факт вбивства жінки, місцевої мешканки. Тривають оперативні заходи", - розповіли сайту ТСН.ua в поліції Києва.

Нагадаємо, у Києві група осіб збувала підроблені долари США та вогнепальну зброю з боєприпасами.

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