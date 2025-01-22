Перевод бойцов ВСУ в пехоту: киборг "Вектор" объяснил, почему это происходит

По словам военного, переброска бойцов Воздушных сил в пехоту началось не сейчас, а еще во времена АТО.

Его позывному "Вектор" столько же лет, сколько российско-украинской войне. 11 лет назад он оставил аннексированный врагом Крым, чтобы не изменить присяге. А потом стал одним из киборгов, которые обороняли Донецкий аэропорт. Сейчас Борис Рябуха – командир сводной стрелковой бригады Воздушных сил.

Насколько нормально перебрасывать бойцов из Воздушных сил в сухопутные подразделения – "Вектор" рассказал корреспонденту ТСН.ua Алле Пасс.

По словам военного, перевод бойцов Воздушных Ссл начался не сейчас, а еще во времена АТО – с 2014 года.

"Это было подразделение таких добровольцев Воздушных сил, называлось "Дикая утка", которое обороняло позицию "Зенит" в Авдеевке вблизи Донецкого аэропорта. Скажем так, это [сводная стрелковая бригада Воздушных сил – ред.] такой "прототип" того подразделения "Дикая утка", который стал, собственно, толчком для формирования сводной стрелковой бригады", – объяснил Рябуха.

Он добавил, что когда началось полномасштабное вторжение в феврале 2022 года, в Воздушных силах было очень много добровольцев, которые стали основой стрелковой бригады.

"У нас очень много добровольцев было, которые рвались на фронт, хотели участвовать. Но из-за специфики нашей работы не все имеют возможность побыть где-то "на передке". Поэтому сначала была сформирована сводная стрелковая бригада именно вот на таких добровольческих началах", – отметил военный.

Поэтому добровольцы из Воздушных сил, которые желают выполнять боевые задания на линии столкновения, переводятся в сводную бригаду ВСУ.

"Они попадают сюда в бригаду и выполняют со всеми вместе все эти задачи. Так оно дальше и двигается, но людей всегда не хватает. Куда не посмотришь, всегда нужны люди, люди, люди, люди", – отметил Борис Рябуха.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "ПРИДУТ ПАРНИ С ФРОНТА И НАВЕДУТ ПОРЯДОК": КИБОРГ откровенно о том, ЧТО БОЛИТ ВОЕННЫМ!

Напомним, определенное количество военнослужащих Воздушных сил уже переведено в сухопутные подразделения для усиления бригад на фронте. Авиатехники Воздушных сил ВСУ 14 января обратились к народу с просьбой об огласке ситуации. По словам одного из бойцов, такое решение ставит под угрозу защиту целых регионов, в частности, усложнит обслуживание авиации.

Читайте также: