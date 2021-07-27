Прошел год с начала перемирия на Донбассе: стало ли меньше обстрелов

Прошел год с начала перемирия на Донбассе: стало ли меньше обстрелов

Именно 27-го июля 2020 года на фронте объявили режим тишины, за нарушение которого на передовой даже грозила уголовная ответственность.

По информации штаба, за год на фронте погибло — 45 военнослужащих. И сейчас каждый день на Донбассе имеем с десяток вражеских обстрелов, несколько из них — артиллерией и минометами.

Об одном из последних — 27 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30..

На этих позициях расстояние до противника иногда несколько десятков метров. И год назад в начале всеобъемлющего перемирия можно было вылезать и видеть, как там на своих позициях боевики без касок и бронежилетов просто ходят. А вот сейчас такого уже не сделаешь

На стрельбу из автоматов на этом участке фронта сейчас наши бойцы и внимания особого не обращают. Даже не каждый раз отслеживают, откуда она звучит. А именно из-за того, что зеленая трава между позициями вооруженных сил и врага — довольно высокая.

Больше реагируют на мощные обстрелы, которые здесь каждый день.

"Противник применяет минометы 80-го калибра, артиллерию, по нам, по соседям ложатся мины, есть разрывы", — рассказывает военнослужащий ВСУ с позывным "Святой".

Боец водит журналистов между воронками.

Новости с фронта: к годовщине всеохватывающего перемирия враг обстрелял наши позиции из минометов

Лишь после обстрела накануне — неподалеку позиций восемь свежих. Били, говорит "Святой", пророссийские наемники хаотично. К счастью, ни один снаряд не попал в позицию или блиндаж.

О том, что сейчас прошел год с начала большого перемирия бойцы здесь узнают от журналистов. Говорят, уже давно забыли, что его вообще когда объявляли.

Боец с позывным "Мел" на передовой в прошлом году застал тишину. Потом поехал на ротацию. Сейчас же — вернулся. И, говорит, война в Донбассе пока ни чем не отличается от той, что была три или пять лет назад.

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