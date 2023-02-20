Россия может применить авиацию на двух участках фронта – военнослужащий

Несмотря на то, что Россия собрала в 200 км от украинской границы боевую авиацию – самолеты и вертолеты, Кремль, вероятно, не будет применять эти самолеты.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военнослужащий, бывший советник руководителя офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив.

"Это уже было и они понесли бешеные потери в прошлом году, когда попытались совершить массированный прорыв вертолетами и самолетами. Тем не менее, если россияне все-таки будут совершать какой-то масштабный прорыв, я думаю, что это будет под Купянском или около Кременной. Массированный авиационный налет может быть. Но поскольку наше ПВО уже доказало свою эффективность, они не применят авиацию так, как они себе это представляют", – пояснил он.

Что известно об авиации РФ у границ Украины

По данным ГУР, Россия собрала в 200 км от границы Украины 450 самолетов и 300 вертолетов.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко подчеркнул, что ситуация по накоплению Россией авиации действительно серьезная, однако в Генштабе о ней знают.

Представитель военной разведки Украины Андрей Юсов сообщил, что Россия спрятала свою авиацию от ударов ВСУ. Он также отметил, что россияне могут использовать авиацию для поддержки наземных сил оккупантов на востоке Украины.

Говоря о шансах россиян на успешную воздушную кампанию, министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что это будет зависеть от нескольких факторов – мастерства пилотов, погоды, маневренности и технического состояния самолетов.

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