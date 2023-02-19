Россия спрятала свою авиацию от ударов ВСУ – разведка

Оккупанты могут использовать авиацию для поддержки своих наземных сил на востоке Украины.

Боевая авиация России размещена в основном на территории РФ, по меньшей мере, в 200 км от границы Украины, вне досягаемости огня украинских сил.

Об этом представитель военной разведки Украины Андрей Юсов сообщил в комментарии "Kyiv Post".

По оценкам разведки Украины, россияне могут использовать авиацию для поддержки наземных сил оккупантов на востоке Украины.

"Эти силы в первую очередь могут быть использованы на Донбассе. Наступление России на востоке продолжается, и это реализация плана Путина по захвату до конца марта территорий Донецкой и Луганской областей", – сказал Юсов.

Представитель ГУР прогнозирует, что попытка Кремля завоевать восточные регионы Украины терпит неудачу – с самолетами или без них.

"России не удастся реализовать этот план. Чтобы защитить Украину, нам нужно усилить не только нашу ПВО, но и авиацию, в частности", – добавил представитель ГУР МО Украины.

Россия накапливает авиацию у границ Украины

По данным ГУР, Россия собрала в 200 км от границы Украины 450 самолетов и 300 вертолетов.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко подчеркнул, что ситуация с накоплением Россией авиации действительно серьезная, однако в Генштабе о ней знают.

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, если Россия решится устроить масштабную воздушную атаку Украины, то большая часть ее авиации будет уничтожена в первые минуты, она не будет иметь успеха.

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