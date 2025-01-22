Скандал с главным психиатром ВСУ получил интересное продолжение

Сегодня, 22 января, суд избрал меру пресечения главному психиатру ВСУ Олегу Друзю, который подозревается в обогащении на миллион долларов во время войны. На заседании подозреваемый решил вспомнить все свои "болячки" за последние пять лет. Более того, заявил что во время обысков он перенес на ногах инфаркт! А вот адвокат заявил журналистам совсем другое.

Что решил суд и в каком состоянии сейчас фигурант дела – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Инсульт во время обысков

В предыдущем выпуске об этом "герое" мы с вами размышляли — ну когда те, кто зарабатывает на войне, уже нажрутся тех денег... И знаете что? Пол, устланный долларами, оказался лишь началом этой эпопеи. Главный психиатр ВСУ Олег Друзь 22 января прибыл в суд… на скорой! Его адвокат Владимир Клочков заявил, что у подзащитного во время обысков случился... инсульт.

Ну, вроде бы все рассказывает правдиво. Но есть одно "но"...

Это инсульт или инфаркт?

Ну, а еще стало известно, сколько ОФИЦИАЛЬНО зарабатывал главный психиатр ВСУ. Олег Друзь, также являющийся заместителем председателя Центральной ВЛК, получил 3 миллиона гривен за четыре года, сообщила корреспондентка ТСН Ирина Маркевич из зала суда. К слову, сам Друзь в суде заявил, что даже некуда тратить свою зарплату.

Какую меру пресечения выбрали?

Прокуратура в суде просила заключение под стражу на 60 дней или 49 миллионов 370 тысяч залога. В то время адвокаты просили круглосуточный домашний арест. В суде они уверяли, что фото с ковром денег во время задержания Олега Друзя сделано с помощью ИИ. Причем, два раза, ведь в 2017 году у Друзя уже проводили обыски. Правда, тогда ковер был из гривен.

В результате по решению суда — Олегу Друзю избрали меру пресечения — два месяца содержания под стражей с возможностью внести залог 49 миллионов гривен. А мы напомним, почему главный психиатр ВСУ загремел в скандал.

Задержание главного психиатра ВСУ

21 января Служба безопасности Украины при содействии министра обороны и главнокомандующего Вооруженными силами задержала главного психиатра ВСУ. Также он является заместителем председателя Центральной ВЛК и занимался вопросами пригодности военных к прохождению службы. Правоохранители не называли имени, однако главный психиатр ВСУ – это Олег Друзь. По материалам дела, чиновник за время полномасштабной войны разбогател более миллиона долларов. При этом он не отмечал имущество в своей декларации, оформив его на свою жену, дочь, сыновей и других людей. Как установило расследование, в течение 2022-2024 годов подозреваемый приобрел НЕБОЛЬШОЙ список объектов.

А еще во время обысков у главного психиатра следователи СБУ обнаружили 152 тысячи долларов США и 34 тысячи евро. Пока фигуранту готовится сообщение о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 368-5 (незаконное обогащение); ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации).

История одного обогащения

Интересно, что Друзь не в первый раз попадает в подобную ситуацию. Еще весной 2017 начальник Клиники психиатрии военного госпиталя и главного психиатра Минобороны поймали на взятке. И хотя тогда имени не озвучили, по информации СМИ, речь идет именно о Друзе. По данным столичной прокуратуры, чтобы помочь уклониться от службы, подозреваемый требовал 52 тысяч гривен.

Однако дело главного психиатра Минобороны никуда не ушло. Несколько месяцев пролежала в суде, а дальше она была закрыта из-за «отсутствия состава преступления». По данным СМИ, тогда вместо тюрьмы мужчина получил повышение по службе. В сети появилось вот это фото с подписью — "Иконки помогли". Ну, видно не очень помогли, потому что уже осенью 2017 года полковник попал в очередной скандал.

Скандальные заявления Друзья

18 сентября 2017 года главный психиатр Минобороны Олег Друзь назвал 93% участников АТО "потенциальной угрозой для общества — "скрытый враг". Такие заявления вызвали настоящий шквал возмущения. В тот день чиновник выступал на круглом столе Комитета ВР по вопросам здравоохранения" главной темой были психологическая реабилитация участников АТО и уменьшение количеству самоубийств.

Реакция на высказывания и последствия

Ветеран АТО и волонтер Мартин Брест написал об этих заявлениях на своей странице в Facebook.

Заявление Друзья стало толчком к началу флешмоба с хештегом #1_из_93%. Пользователи соцсетей публиковали фото, фотолягушки, а также высказывались по заявлениям Друзя.

Громкое увольнение

Официальный ответ на скандал не заставил себя ждать и уже 20 сентября 2017 года тогдашний министр обороны Степан Полторак уволил Друзя и назначил служебное расследование.

И на этом все стихло. Как следствие – имеем очередной пол, устланный баксами и очередное возмущение среди населения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ИНФАРКТ ИЛИ ИНСУЛЬТ?! Главный психиатр ВСУ приехал в суд на "скорой"! НЕОЖИДАЕМЫЙ ФИНАЛ!

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