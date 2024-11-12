Скандал в Полтаве с "Сашей Браслетом" получил неожиданное продолжение

В Полтаве группа мужчин избила парня, защищавшего девушку. У пострадавшего – сломанный нос, сотрясение мозга и кровь в почках. Но самое интересное стало известно со временем. Украинцы распознали среди любителей помахать кулаками – местного "бизнесмена"-авторитета и полицейского.

Где они сейчас, какое им грозит наказание, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Задержали участников избиения

В Полтаве задержали мужчин, избивших в ресторане заступившегося за девушку парня.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram.

"Задержаны три человека, избившие парня в ресторане в Полтаве. При процессуальном руководстве Офиса генеральный прокурор разоблачен и задержан начальник сектора одного из отделов ГУ ЧП в Полтавской области, местный бизнесмен и его помощник. По данным следствия, 2 ноября 2024 года в г. Полтава в одном из заведений отдыха подозреваемые нанесли потерпевшему, заступившемуся за свою девушку, телесные повреждения.

Что произошло?

Недавно в Полтаве несколько мужчин избили защищавшего девушку парня. Инцидент произошел 2 ноября в местном ресторане Shade. Сообщалось, что у пострадавшего сломан нос, сотрясение мозга и кровь в почках. С места инцидента его забрала скорая.

Судя по контексту видео, злоумышленники придирались к девушке и требовали, чтобы она уехала с ними, а парень встал на защиту любимой. За это его жестоко избили. На место прибыли работники охранной фирмы, но вмешиваться в драку не стали. В Сети сообщали, что среди нападающих на парня – местный авторитет-бизнесмен Александр Павлюченко, более известный как Саша Браслет и заместитель начальника райотдела полиции – Александр Перели.

Реакция полиции

У стражей порядка подтвердили, что их работник действительно был на месте конфликта и отстранили его от исполнения служебных обязанностей на период расследования.

Возбуждено уголовное производство по ст. "легкие телесные повреждения". Уголовное производство направлено в ДБР для проведения досудебного расследования.

Дело переквалифицировали

Примечательно, что сначала полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (преднамеренные легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Обычно обвиняемые по такой статье совершаются небольшим штрафом. Однако после огласки ситуации в СМИ и соцсетях дело переквалифицировали по ч. 2 ст. 296 УК Украины – хулиганство, совершенное группой лиц. Это уже более серьезное нарушение, которое карается лишением свободы сроком до четырех лет.

"По факту конфликта в одном из ресторанов Полтавы уголовное производство переквалифицировано. Полтавская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту избиения жителя Киева в одном из ресторанов Полтавы. Речь идет о произошедшем 2 ноября этого года. Парня избили, когда он вступился. за свою девушку, к которой приехал в гости. Среди посетителей заведения, был работник полиции. на хулиганство, совершенное группой лиц."

Поскольку по делу фигурирует правоохранитель, расследование дела было передано от полиции в ДБР. Правоохранители уже сообщили о подозрении фигурантам избиения столичного жителя в одном из ресторанов Полтавы. Об этом сообщила советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян.

"Во-первых, задержаны действительно три мужчины, один из них – это местный правоохранитель, и известный в Полтаве бизнесмен с криминальным прошлым, и также его помощник. На сегодняшний день, на этот час, я уже утвердительно говорю, что они не просто задержаны, а им объявлено подозрение в хулиганстве, совершенное группой лиц, и эта статья Уголовного кодекса 296 часть вторая."

Полицейский и уголовный авторитет

Напомним, на видео, которое снимала девушка по имени Елена, были идентифицированы двое мужчин: местный бизнесмен-авторитет Александр Павлюченко и заместитель начальника одного из райотделов Нацполиции города Александр Перели. Правоохранителя, как сообщалось, отстранили от должности на время служебного расследования. Примечательно, что авторитет Александр Павлюченко или для своих "Саша Браслет" соучредитель "Центральной нефтегазотранспортной компании" на Полтавщине и якобы имеет тесные связи в "органах".

Когда СБУ задержала за взятку главу Полтавского ГАИ Блажевского, именно Павлюченко внес за него залог в 10 млн грн, сообщается в СМИ. А еще Павлюченко помощник народного депутата. Более того, местные телеграмм-каналы пишут, что драка произошла в заведении местной депутатки Марианны Соллиман. Отдавать видеозаписи полиции она отказалась. Но позже сказала потерпевшей, что ей угрожали. В сети уже начали шутить на эту тему и задавать риторический вопрос – так когда же нас пригласят в ЕС?

Напомним, сообщалось, что в Киеве пьяный чиновник НБУ угрожал оружием бойцу-добровольцу.

▶На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "МАЛАЯ, ТЫ ПОЕДЕШЬ С НАМИ!" В Полтаве ЖЕСТОКО ПИБЛИ ПАРНЯ, ЗАЩИЩИВУЮ ДЕВУШКУ

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