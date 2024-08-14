Сколько людей осталось в Судже: детали от ТСН с Курщины

Суджане вынуждены жить в подвалах и могут рассчитывать только на украинскую гуманитарную помощь.

На сегодняшний день в городе Суджа Курской области РФ осталось лишь около 100 жителей. Украинские военные привезли в город гуманитарную помощь.

Об этом в эксклюзивном репортаже ТСН с Курщины сообщила журналистка Наталья Нагорная.

Сейчас известно про около 100 человек, которые остались в Судже, среди них есть дети.

"Они вынуждены жить в подвалах, и им приходится рассчитывать на гуманитарную помощь, которую сегодня привезли украинские защитники", – сообщила корреспондент.

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Украинские военные привезли гуманитарную помощь жителям Суджи / Фото: ТСН.ua

Напомним, 12 августа стало известно, что Суджа находится под контролем украинских сил. Военные сняли и показали видео из российского города.

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